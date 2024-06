Ein zwei Meter großer und 120 Kilogramm schwerer Deutscher mit Schuhgröße 50 soll seine Freundin in einem Hotel an der Playa de Palma auf Mallorca übel traktiert haben. Laut einer Pressemeitteilung der Lokalpolizei wurde der 21-jährige Mann am 10. Juni festgenommen und gegen Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Die 18-jährige Frau kehrte inzwischen ohne ihren Begleiter nach Deutschland zurück.

Der Pressemitteilung zufolge hatten sich Gäste des Hotels am 9. Juni über Lärm und gellende Schreie beschwert, die aus dem Zimmer drangen. Ein Hotelmitarbeiter klopfte an die Tür, doch der aggressive Mann soll wütend auf ihn los gegangen sein. Die junge Frau, die weinend im Zimmer stand, habe versichert, dass alles in Ordnung sei. Ähnliche Nachrichten Außer Rand und Band: Junge Touristin rastet in Palma völlig aus Mehr ähnliche Nachrichten Am nächsten Abend gegen 20 Uhr hörte ein aufmerksamer Barkeeper erneut Schreie und Schläge aus dem Raum des Paares. Dieses Mal verweigerte das junge Paar den Einlass. In großer Sorge um die Sicherheit der Frau entschloss sich das Personal, das Zimmer mit einem Generalschlüssel zu betreten. Was die Mitarbeiter vorfanden, war erschütternd: Die junge Frau weinte, ihr Partner versuchte, die Hotel-Mitarbeiter zu attackieren, konnte aber von seiner Freundin zurückgehalten werden. Zuvor soll er ihr die Ausweisdokumente abgenommen und ihre Kleidung aus dem Fenster geworfen haben. Die junge Frau verzichtete auf eine Anzeige und bat darum, schnellstmöglich nach Deutschland zurückkehren zu dürfen. Die Polizei begleitete sie bis zum Gate. An der Playa de Palma herrscht derzeit Hochbetrieb: Tausende vor allem aus Deutschland stammende und überwiegend junge Urlauber bevölkern die Gegend am Strand, die Bars, Restaurants und Vergnügungsareale werden geradezu überrannt.