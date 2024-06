Von wegen nur Briten und Deutsche – und von wegen nur auf Mallorca! Wie ein Video jetzt zeigt, betreiben auch die Mallorquiner das sogenannte "Balconing", also das Hangeln von Balkon zu Balkon beziehungsweise das Springen von Hausdächern, Balkonen oder Terrassen und den Swimming Pool.

Ein Video, das auf Menorca, der Nachbarinsel von Mallorca, aufgenommen wurde, zeigt, wie mehrere junge Männer auf einer Finca vom Dach beziehungsweise einer Terrasse im ersten Obergeschoss offenbar in das darunterliegende Schwimmbecken springen.

Eine Nachbarin versuchte eigenen Angaben zufolge auch, die Gruppe von Jugendlichen direkt anzusprechen, konnte sie aber nicht davon abhalten, sich mehrfach auf die oben beschriebene Weise in Gefahr zu begeben. Die Gruppe war offenbar von Mallorca nach Menorca gereist, um die auf der Nachbarinsel noch viel opulenter und ausschweifender begangenen Feierlichkeiten zu Sant Joan mitzuerleben.

Kurios: Offenbar wird den Menorquinern der Ansturm bei den Feierlichkeiten in dem pittoresken Inselhafen Ciutadella mittlerweile zu viel. Auf den Fiestas waren zahlreiche Menschen in T-Shirts unterwegs, auf denen "Catalans go home", oder "Mallorquins go home" geschrieben stand.

"Balconing" ist ein auf Mallorca seit Jahren verbreitetes Phänomen, bei dem es vor allem in der Hauptsaison immer wieder zu – teils tödlichen – Unfällen kommt. Waren es früher vor allem Briten, die im Alkohol- oder Drogenrausch diesem gefährlichen "Spaß" nachgingen, sorgen mittlerweile auch immer mehr Deutsche damit für Schlagzeilen. Zwei Bundesbürger kamen auf Mallorca in diesem Jahr schon ums Leben.