Ermittler der Nationalpolizei haben in den zurückliegenden Tagen auf Mallorca drei weibliche Jugendliche festgenommen, die mutmaßlich der krimininellen Organisation Las Trinitarias angehören. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge handelt es sich in allen drei Fällen um Minderjährige mit Wohnsitz in Palma. Die Ermittlungsbehörden werfen den Mädchen unter anderem Nötigung, Körperverletzung und Todesdrohungen vor.

Nach Angaben der Polizei ist die Hauptverdächtige keine Unbekannte: Gegen die mutmaßliche Anführerin des weiblichen Flügels der Bande Los Trinitarios lägen sechs Anzeigen von vermeintlichen Opfern vor. In allen Fällen soll es sich um minderjährige Mädchen handeln, die in der Vergangenheit Verbindungen zu der festgenommenen Gruppe von Mädchen gehabt hätten.

Die Taten, die den drei Mädchen zur Last gelegt werden, sollen der Lokalzeitung zufolge in Zusammenhang mit deren Wunsch stehen, die Bande zu verlassen. Abtrünnigen Bandenmitgliedern habe die Anführerin mit "gewaltsamen Ritualen und Bestrafungen" gedroht. Das Ansinnen, der Organisation den Rücken zu kehren, hätten die Opfer damit begründet, dass die Bande zunehmend in "illegale und gewalttätige Aktionen" verwickelt gewesen sei.

Dabei soll insbesondere die mutmaßliche Anführerin bisweilen wenig zimperlich mit trennungswilligen Mädchen umgegangen sein, so "Ultima Hora" weiter. Mal habe sie diese vor der Schule abgefangen und körperlich angegriffen. In einem anderen Fall habe sie in Begleitung eines anderen Bandenmitglieds ein Mädchen einer gegnerischen Bande in einem Fastfood-Restaurant an Palmas Plaza de España mit einem Messer bedrängt.

Das Opfer, so die Zeitung weiter, habe sich auf die Toilette retten können. Als die Nationalpolizei die beiden Mädchen kurz darauf festnahm, hätten sie in deren Besitz zwei Messer mit 20 Zentimeter langen Klingen sichergestellt. Ein Haftrichter habe die zwei Festgenommenen tags darauf in die Jugendstrafanstalt Es Fusteret in Palma einliefern lassen.

Gewaltbereite Jugendbanden sind in Mallorcas Inselhauptstadt Palma längst kein neues Phänomen mehr. Erst vor wenigen Wochen hatten Ermittler drei Jugendliche festgenommen, die zum männlichen Arm der Bande Los Trinitarios gehört haben sollen. Andere Banden, etwa El Caserío 24/7 oder 480, wurden Medienberichten zufolge in den vergangenen Jahren komplett zerschlagen.