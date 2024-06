Der in Calvià auf Mallorca wohnende walisische Boxer Liam Jones, auch als "El Toro" bekannt, ist jetzt wegen Drogenhandels verurteilt worden und muss ins Gefängnis, wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet. "El Toro" gilt als vielversprechendes, junges Talent und gab im November 2021 auf Mallorca sein Debüt im Profi-Sport bei einem Kampf gegen den nicaraguanischen Fighter José Aguila, den er durch technisches K.-o. in der zweiten Runde besiegen konnte. Zu diesem Zeitpunkt war in der Öffentlichkeit noch nichts über sein mutmaßlich kriminelles Doppelleben bekannt.

Nach Angaben der Polizei war der 24-jährige Liam Jones zusammen mit seinem Komplizen Jarred Wesley (25) bereits im Oktober 2020 in der Nähe von Treherbert in Wales vorläufig festgenommen worden. Zuvor hatte die Polizei die Mobiltelefone der Männer sicherstellen können. Bei den beiden Tatverdächtigen wurden dabei diverse Drogen wie Ketamin und andere Substanzen sichergestellt. Ähnliche Nachrichten Palmas Drogen-Siedlung Son Banya: Bewohner verschanzen sich gegen Polizei Mehr ähnliche Nachrichten Bei der Anhörung vor einem walisischen Gericht wurden Telefonabhörungen der beiden mutmaßlichen Drogendealer veröffentlicht, aus denen hervorging, dass Wesley im Zeitraum zwischen Juni und Oktober 2020 mit Cannabis und Ketamin gehandelt hatte. Aus den Telefonnachrichten ging auch hervor, dass "El Toro" ihm Kokain zugeliefert hatte, das sein Geschäftspartner an Konsumenten verkauft hatte. Zuvor war der auf Mallorca lebende Boxer bereits wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt worden. Der Richter verurteilte Jones jetzt in der Angelegenheit zu einer Haftstrafe von 33 Monaten, die er derzeit immer noch verbüßt. Die Nachricht von seiner Verhaftung blieb zunächst auf den Balearen unbemerkt, bis die britischen Medien davon berichteten. Wenige Tage vor seiner Inhaftierung löschte der Boxer seine Social-Media-Accounts und brach die Beziehungen zu seinem früheren Sportverein ab.