Im Rahmen einer behördlichen Zusammenarbeit ist es Ermittlern der Nationalpolizei und der Ortspolizei Palma gelungen, eine mutmaßliche achtköpfige Bande von Trickdieben hochzunehmen. Der Zugriff habe sich am zurückliegenden Freitagabend in Palma ereignet, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" unter Berufung auf Polizeiangaben.

Bei den Festgenommenen handele es sich um sechs Männer und zwei Frauen im Alter von 25 bis 38 Jahren, hieß es weiter. Sämtliche Tatverdächtige stammten aus Rumänien und seien der Polizei teilweise bereits in der Vergangenheit aufgefallen. Die Strafverfolger legen der Bande Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und mehrfachen Diebstahl zur Last.

Dem Lokalblatt zufolge ging den Festnahmen ein erfolgreicher Beutezug der Bande voraus. Demnach habe die Gruppe, aufgeteilt in vier Pärchen, gegen 23.15 Uhr in Palmas Innenstadt ein Urlauberpaar bestohlen. Die nur wenige Minuten dauernde Aktion sei einem eingespielten Drehbuch gefolgt, so die Polizei.

Den Anfang habe ein erstes Duo gemacht, in dem es den ersten Kontakt zu den Touristen hergestellt habe. Im Anschluss habe sich ein zweites Diebespaar genähert, um mit viel Geschick und unter Zuhilfenahme von Ablenkungsmanövern den eigentlichen Griff zum Portemonnaie durchzuführen, so die Zeitung mit Verweis auf Polizeiquellen.

Das Urlauberpaar sei sich zu keiner Zeit bewusst gewesen, dass es während des Gesprächs mit den zwei unbekannten Pärchen ihrer Habseligkeiten beraubt wurde, so "Ultima Hora" weiter. Ein drittes Paar mutmaßlicher Trickbetrüger habe sich während der Geschehnisse als Unterstützung in eventuellen Notfällen im Hintergrund gehalten. Das vierte und letzte Rumänen-Duo, so die Zeitung, hätte die nähere Umgebung im Auge behalten.

Letztlich nutzten alle Vorsichtsmaßnahmen nichts, die Bande war von verdeckten Ermittlern der Polizei über den gesamten Zeitraum des Diebstahlhergangs beobachtet worden. Als diese zugeschlagen hätten, so die Zeitung, hätten sie bei den Festgenommenen insgesamt 1.385 Euro an Bargeld und diverse SIM-Karten sichergestellt.

Widerstand hätten die acht Verdächtigen nicht geleistet, so ein Polizeisprecher gegenüber der Zeitung. Im Gegenteil, sie hätten sich den Ordnungshütern gegenüber spontan über die "hervorragenden Arbeitsbedingungen" ausgelassen, die sie auf Mallorca vorfänden. Woche für Woche würden sie mehr als 3.000 Euro in ihre rumänische Heimat überweisen, habe ein Festgenommener gegenüber den Beamten geprahlt.