His Airness, der legendäre US-amerikanische Basketballspieler Michael Jordan, hat Mallorca einen Besuch abgestattet. Nach einer Stippvisite auf der Partyinsel Ibiza sei der inzwischen 61-Jährige am Dienstag per Yacht auf Mallorca eingetroffen, meldete am Abend die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Der Versuch des Untertauchens in der Menge ist bei dem sechsmaligen NBA-Gewinner angesichts seiner Größe (1,98 Meter) ein aussichtsloses Unterfangen. Und dann wäre da noch sein stattlicher Hofstaat, der Jordan auf Schritt und Tritt folgt. Es habe daher nicht lange gedauert, ehe man auf den vermutlich besten Basketballspieler aller Zeiten auch auf Mallorca aufmerksam geworden sei, so die Lokalzeitung. Sein Mittagessen habe der Jordan-Tross in einem Restaurant in Palmas Hafenviertel Portixol eingenommen, umringt von zahlreichen Neugierigen. Mit von der Partei, so "Ultima Hora", seien seine Frau Yvette Prieto und deren Zwillingstöchter gewesen. Beim Verlassen seien die wartenden Autogrammjäger allerdings enttäuscht worden. Jordan habe zwar lächelnd in die Menge gewunken, sich aber unter dem Schutz seiner Leibwächter schnell aus dem Staub und auf seine Yacht begeben. Jordan, von dem sein Kollege Magic Johnson einst sagte: "Es gibt Michael Jordan und dann gibt es noch den Rest von uns", hatte Mallorca bereits 2017 kennengelernt. Damals habe sich die Legende der Chicago Bulls unter die britischen Urlauber in Calviàs Hotspot Magaluf gemischt, erinnerte die Lokalzeitung am Dienstag. Der Ausnahmesportler prägte die NBA insbesondere in den Neunzigerjahren, mit den Chicago Bulls gewann er sechsmal die NBA, mit dem US-Dream Team zweimal olympisches Gold. Gänzlich hat sich Jordan aus der NBA bis heute nicht verabschiedet. Zunächst war er Mehrheitseigentümer der Charlotte Hornets, zuvor bei den Washington Wizards, wo er seine aktive Karriere 2003 beendet hatte.