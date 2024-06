Die Serie von Balkonstürzen auf Mallorca reißt nicht ab. Ein 27-jähriger Mann ist in den frühen Morgenstunden des Mittwochs schwer verletzt worden, als er in Palma aus vier Metern Höhe eines Wohnhauses stürzte. Der Verletzte stürzte offenbar aus unbekannten Gründen aus dem ersten Stock ins Leere. Ein Krankenwagen brachte ihn in das Krankenhaus Son Espases, wo er mit Polykontusionen eingeliefert wurde.

Der Vorfall ereignete sich wenige Minuten vor 1 Uhr in der Straße Gerreria in der Balearenhauptstadt, ganz in der Nähe des Sozialgerichts. Aus noch zu klärenden Gründen stürzte der junge Mann von einem kleinen Balkon eines Hauses in der Nummer 11 des besagten Ortes. Mehrere Zeugen meldeten den Vorfall bei der Notrufzentrale.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen. Es ist noch unklar, was den Sturz verursacht hat. Anfang Mai war ein deutscher Urlauber in El Arenal bei einem Balkonsturz ums Leben gekommen. Er stürzte offenbar im alkoholisierten Zustand vom Dach eines Hotels in Arenal bei Palma aus zwölf Metern Höhe in den Tod. Im vergangenen Jahr verunglückten ein Dutzend Urlauber auf Mallorca bei ähnlichen Unfällen.