Ein Motorradfahrer ist auf einer Straße in Mallorcas Westgebirge, der Serra de Tramuntana, mit einer Geschwindigkeit von 150 km/h erwischt worden, obwohl die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem Streckenabschnitt nur 60 km/h beträgt. Der 37-jährige Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen die Verkehrssicherheit verantworten.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 15. Juni auf der Landstraße Ma-10, die Pollença mit der Serra de Tramuntana verbindet. Ein Radargerät des Verkehrskontrollteams der Guardia Civil de Tráfico (GDT) registrierte die überhöhte Geschwindigkeit des Motorradfahrers. Der Mann konnte zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht gestoppt werden.

Beamte der Verkehrsermittlungs- und -analysegruppe der Guardia Civil ermittelten den Verdächtigen und konnten ihn einige Tage später identifizieren. Er muss sich nun wegen eines Verbrechens gegen die Verkehrssicherheit verantworten.

Geschwindigkeitsübertretungen und illegale Rennen

Geschwindigkeitsübertretungen sind nach Angaben der Verkehrsbehörde DGT (Dirección General de Tráfico) eines der häufigsten Vergehen im Straßenverkehr und ziehen die meisten Strafen nach sich. Illegale Motorradrennen sind in der Serra de Tramuntana ein zunehmendes Problem, das die Anwohner vor allem am Wochenende zur Verzweiflung treibt. Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat der Inselrat von Mallorca in Zusammenarbeit mit der DGT beschlossen, in den kommenden Monaten 38 Kameras an neuralgischen Punkten im Gebirge zu installieren.

Bußgelder für Geschwindigkeitsübertretungen

Die DGT hat ein System von Bußgeldern für Geschwindigkeitsübertretungen eingeführt, das je nach Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung gestaffelt ist. Die Höhe der Geldstrafe und die Anzahl der Punkte, die abgezogen werden, hängen von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Straße und der Geschwindigkeit ab, mit der der Fahrer unterwegs war. In diesem Fall droht dem Motorradfahrer eine Geldstrafe von 500 Euro und der Abzug von 6 Punkten im Führerschein.