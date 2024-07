Schock auf Mallorca! Die Guardia Civil der Gemeinde Calvià untersucht derzeit den Tod eines 49-jährigen britischen Touristen, der in den frühen Morgenstunden des Montags in Magaluf mitten auf der Straße gefunden wurde. Da der Mann ein All-Inclusive-Armband des Hotels trug, in dem er wohnte, konnte er bereits identifiziert werden. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Der Notruf war bei der Polizei Angaben der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge um 4.30 Uhr eingegangen. Ein Wachmann hatte einen Streifenwagen alarmiert, als er einen Touristen sah, der in der Calle Martín Ros nahe der Punta Ballena umherirrte und kurz darauf zusammenbrach. Die herbeigerufenen Polizisten begannen noch vor Ort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, konnten aber nichts mehr für den Mann tun. Die Beamten begaben sich daraufhin in das Hotel des Mannes und dort auf die Suche nach Familie und Freunden, um sie über den Vorfall zu informieren. Die Kriminalpolizei der Guardia Civil von Calvià arbeitet bereits daran, die Todesursache herauszufinden. Die Überwachungskameras in der Gegend könnten zur Klärung des Todesfalls beitragen. Es wird erwartet, dass in den nächsten Stunden eine Autopsie durchgeführt wird. Der Ferienort Magaluf auf Mallorca wird überwiegend von britischen Staatsbürgern frequentiert. Nicht selten kommt es dort zu Unfällen, bisweilen auch mit Todesfolge. Vor allem das sogenannte Balconing, also das Klettern von Balkon zu Balkon oder das Springen vom Balkon in den Pool, stellt dort seit Jahren ein Problem dar.