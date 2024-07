In der Innenstadt von Palma de Mallorca ist es an diesem Montagvormittag zu einem regelrechten Verkehrskollaps gekommen. Auf dem Altstadtring Avenidas, dem Paseo del Borne, der Avenida Argentina und der zentralen Avenida Jaime III. kam es zu langen Staus, ebenso vor den Einfahrten zu den Parkhäusern. In der gesamten Stadt war das Hupkonzert genervter Autofahrer zu hören.

Grund für das Verkehrschaos dürfte der Regen am Vormittag gewesen sein. Bei schlechtem Wetter entscheiden sich immer Tausende auch deutsche Mallorca-Urlauber dazu, mit dem Mietwagen in die Innenstadt zu fahren, anstatt am Strand zu liegen. Auch die Tatsache, dass in vielen Ländern in Europa die Sommerferien begonnen haben, dürfte einen Beitrag geleistet haben. Besonders problematisch: Die langen Schlangen, die sich vor den Parkhäusern bilden, verstopfen oft nahegelegene Kreuzungen. Teilweise entsteht dadurch ein solches Chaos, dass die Lokalpolizei einschreiten und den Verkehr regeln muss. Besonders prekär ist die Lage vor den Parkhäusern La Seu/Catedral, Paseo Mallorca und Plaça Major. Die Stadt Palma hat seit Jahren mit erheblichen Verkehrsproblemen zu kämpfen. Nicht nur auf der Flughafen- (Ma-19) und der Ringautobahn (Ma-20), auch auf dem Paseo Marítimo, den Avenidas und den Einfallstraßen ins historische Zentrum kommt es immer wieder zu langen Staus, vor allem an Regentagen. Die Einheimischen sprechen dann von der "Operation Wolke".