An der Ostküste Mallorcas hat sich am Montagmittag ein tödlicher Badeunfall ereignet. Wie der balearische Rettungsdienst bekannt gegeben hat, ist dabei ein 40-jähriger Deutscher in Cala Millor ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr am Strand von Cala Millor. Die Rettungsschwimmer sahen den Mann leblos im Wasser treiben. Sie zogen ihn aus dem Meer an den Strand und fingen an, ihn wiederzubeleben. Auch der alarmierte Rettungsdienst setze die Wiederbelebungsmaßnahmen vor Ort fort, nachdem er am Strand angekommen war. Insgesamt versuchten die Rettungskräfte fast drei Stunden lang, den Deutschen zu reanimieren – erfolglos. Am Ende konnten sie nur noch seinen Tod feststellen. Ob der ertrunkene Deutsche Resident oder Urlauber gewesen ist, ist bisher nicht bekannt. Auch die genauen Todesumstände werden jetzt untersucht. Es soll geklärt werden, wie sich der tragische Unfall zugetragen hat. Cala Millor im Osten der Insel ist als Deutschen-Hochburg bekannt. Nicht nur zur Hauptreisezeit trifft man dort viele Bundesbürger an. Viele deutsche Residenten verbringen in dem Ort ihren Ruhestand.