Die Renovierungsarbeiten an Palmas Hafenpromenade Paseo Marítimo werden im April oder Mai 2025 abgeschlossen sein. Das hat der Präsident der Hafenbehörde der Balearen (APB), Javier Sanz, auf Mallorca angekündigt. Gleichzeitig erinnerte Sanz an die Fertigstellung der ersten Phase des Projektes: Diese soll am kommenden Montag, 8. Juli, abgeschlossen sein. Die Verkehrsfreigabe von der Avenida Argentina bis zum Auditorium markiert den Abschluss dieses Arbeitsschrittes.

Sanz nannte die Erfüllung der ersten Planetappe den bisher "wichtigsten Meilenstein". Schon vorher wurden die beiden Ausfahrtspuren von der Avenida Argentina bis Portopí und die Seitenstreifen freigegeben. Zu Beginn der Arbeiten am Paseo Marítimo war vorgesehen, dass die Umgestaltung im November 2024 abgeschlossen sein sollte. Man hoffte, diesen Bereich parallel zu den Erweiterungsarbeiten am Club de Mar einweihen zu können. Die zweite Phase der Arbeiten am Paseo Marítimo betrifft den Mittelstreifen der Straße. "Sie begann vor einem Monat und wird bis Dezember andauern", sagte Sanz. Er wies darauf hin, dass sich diese Etappe "mit der dritten überschneiden wird, die sich auf Arbeiten direkt am Ufer bezieht." Dieser dritte Schritt, so schloss der Präsident des APB, "wird nach dem Sommer beginnen und bis April oder Mai 2025 andauern." Andererseits ging Sanz auch auf das Projekt zur Erweiterung des Hafens von Palma ein und betonte, dass man "versuchen müsse, einen Konsens über die beste Lösung" für dessen Umgestaltung zu finden. Sanz bekräftigte, dass sich die Pläne "in der Studienphase" befänden, weshalb "keine Fortschritte gemacht werden können". Allerdings, so Sanz, "sprechen wir mit den Interessengruppen, mit den Reedereien und den Unternehmen, die im Hafen arbeiten, sowie mit dem Stadtrat und der Balearen-Regierung." Noch vor vier Wochen meldete der Gastronomie-Präsident des balearischen Unternehmerverbands, Alfonso Robledo, die Hafenpromenade in der Balearen-Hauptstadt stehe "kurz vor der Wiederbelebung". Robledo begründete seine Aussage mit den Geschäftsmöglichkeiten in diesem Bereich von Palma. "Wenn die Arbeiten am Yachtclub abgeschlossen sind, wird es einen sehr großen Qualitätssprung geben", fügte der Präsident hinzu.