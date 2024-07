In einem Schwimmbecken in Palma de Mallorca ist am Dienstag ein Kind fast ertrunken. Zu dem Vorfall kam es mittags gegen 12.30 Uhr in einem der Pools des öffentlichen Sportzentrums "Príncipes de España". Nur dank des Eingreifens schnell herbeigeeilter Hilfskräfte konnte der fünfjährige Junge gerettet werden. Nach der Reanimierung wurde das Kind in einem Krankenwagen ins Son-Espases-Hospital gebracht.

Das Sportzentrum "Príncipes de España" befindet sich im Gewerbepark Son Castelló und wird auch von professionellen Sportlern genutzt. Der Komplex gilt als der beste seiner Art auf dem Balearen-Archipel. Ähnliche Nachrichten Einjähriges Baby fällt auf Mallorca in Pool und ertrinkt Mehr ähnliche Nachrichten Im Sommer steigt die Zahl der Badetoten und -schwerverletzten auf Mallorca jahreszeitbedingt deutlich. Mehr noch als in Pools bekommen Menschen im Meer Schwierigkeiten. Viele überschätzen ihre Kräfte und geraten mitunter in hochproblematische Situationen. Die Rettungsschwimmer, auch Socorristas genannt, warnen besonders vor Alkohol an Stränden. Im MM-Gespräch erzählte der Rettungsschwimmer Christian Melogno: "An fast jedem Moment jeden Tages treffen wir an den Stränden auf besinnungslos betrunkene Menschen, meistens Urlauber". Er und seine Kollegen berichteten, dass es im Durchschnitt auf Mallorca pro Sommersaison rund zehn Fälle von Herz-Lungen-Reanimationen an Stränden gibt.