TV-Tipp: Wie Deutsche einen Stripclub in Palma eröffnen

David und Julie stürzen sich in das größte Abenteuer ihres Lebens. Auf Mallorcas berühmter Schinkenstraße wollen sie einen Menstrip-Club eröffnen. Wie viel nackte Männer verträgt die Partyinsel? Haben Julie und David eine Chance, auf Mallorca durchzustarten? Der Kampf ums Überleben im Haifischbecken am Ballermann beginnt noch, bevor der erste Mann sich entblättert hat.

Das Paar hat in den Laden am Ballermann 800.000 EUR investiert: Ihre gesamten Ersparnisse sowie ein Darlehen von Davids Eltern! Für das junge Paar geht es um alles. Aber es herrscht gähnende Leere im Publikum. Und an die Schwierigkeiten der spanischen Bürokratie haben sie auch nicht gedacht.

Die Folge der Serie „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer” aus dem Jahre 2022 wird am 6. Juli um 21.45 Uhr auf RTL Living gezeigt.