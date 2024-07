Aktuell leben mindestens 10.171 Deutsche in Palma de Mallorca. Das hat die jüngste Volkszählung der Balearen-Hauptstadt ergeben. Damit ist Deutschland die am drittstärksten vertretene ausländische Nationalität in Palma. Seit März 2021 zogen grob 1000 Menschen deutscher Herkunft in die größte Stadt der Inseln.

Insgesamt hat sich die Einwohnerzahl von Palma innerhalb der zurückliegenden etwas mehr als drei Jahre um fast 24.000 Personen vergrößert. Aktuell sind mindestens 480.000 Menschen in “Ciutat” registriert. Mehr als ein Viertel von ihnen sind Ausländer. "Palma hat nach der Pandemie einen Bevölkerungszuwachs erfahren. Viele Ausländer kommen nach Palma, um hier zu leben, weil es aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs nach der Pandemie und des Tourismus als Wirtschaftsmotor viel Arbeit gibt", sagt Luis Alfonso Escudero, Professor für Geografie an der Universität der Balearen. Ähnliche Nachrichten Zu Hause alles aufgegeben: Dieser deutsche Mediziner wurde durch Mallorca "geheilt" Mehr ähnliche Nachrichten Escudero bemerkt gleichzeitig, dass "diese Bevölkerungszunahme mittelfristig nicht nachhaltig ist, genau wie die Zunahme des Tourismus. Es werden viele öffentliche, natürliche und soziale Ressourcen benötigt und irgendwann wird sich diese Dynamik abschwächen". Der demografische Aufschwung Palmas geht Hand in Hand mit dem touristischen Boom auf Mallorca: Die beiden größten deutschen Reisekonzerne Tui und Alltours prophezeien Buchungsrekorde für diesen Sommer und Winter. "Zum Ferienstart können wir auf starke Buchungen für den Sommer blicken und auch die Aussichten für die nächsten Wochen sind vielversprechend", sagte kürzlich der Vorsitzende der Geschäftsführung von Tui-Deutschland, Stefan Baumert. Tui kann die schon gute Buchungslage aus dem vergangenen Sommer sogar noch übertreffen. Auch der Reiseveranstalter Alltours freut sich über ein starkes Wachstum. Nach einem erfolgreichen Winter 2023/24 mit einem Plus von 19 Prozent rechnet Alltours im laufenden Geschäftsjahr mit einem Rekordwachstum von mehr als 20 Prozent.