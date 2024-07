Auf Mallorca hat die Hauptreisezeit begonnen und passend dazu wird das Wetter sehr sommerlich. In der neuen Woche sind Temperaturen von bis zu 38 Grad angekündigt. Dazu wird es in den kommenden Tagen meistens sehr freundlich werden, mit viel Sonnenschein.

Am Montag geht die Woche fast überall mit blauem Himmel los, nur wenige tief hängende Wolken können die Sonne am Vormittag noch verdecken. An den Küsten weht ein schwacher Ostwind. Laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst auf den Balearen, können es in der Inselmitte sogar bis zu 34 Grad werden. In Palma de Mallorca werden 31 Grad erwartet, Andratx schafft 29 Grad, Campos und Llucmajor jeweils 32 Grad.

Gleichzeitig gibt es über dem westlichen Mittelmeer aktuell "antizyklonische Windzirkulationen", twitterte Aemet. Sie werden am Montag dafür sorgen, dass das im Balearenmeer im Süden der Insel Wellen mit bis zu 1,25 Metern geben wird. Im Norden hingegen soll das Meer ruhiger sein. Die aktuelle Wassertemperatur liegt in der Bucht von Palma de Mallorca bei 24,9 Grad, vor Sa Ràpita und der Insel Dragonera sind jeweils 24,8 Grad gemessen worden.

Insgesamt soll die Wetterlage auf Mallorca – laut aktueller Aussichten – die ganze Woche über stabil und weitestgehend sommerlich bleiben. Am Donnerstag wird erwartet, dass die Temperaturen ein wenig ansteigen. An folgenden Orten soll es dann so heiß werden: in Inca bei 37 Grad, Maria de la Salut 36 Grad, 34 Grad jeweils in Llucmajor, Algaida sowie Campos und 33 Grad in Alcúdia.

Eine Hitzewarnung ist bisher von Aemet für die Balearen nicht herausgegeben worden. Von einer Hitzewelle spricht man erst, wenn die heißen Werte einige Tage lang dauerhaft herrschen. Auf Mallorca soll es am Wochenende schon wieder ein wenig abkühlen. Am Freitag und Samstag werden Werte bis 30 Grad erwartet.

In weiten Teilen des spanischen Festlands hat es in diesem Sommer schon einige Hitzewellen gegeben. Deshalb gelten stellenweise noch immer Wetterwarnstufen Gelb, unter anderem in Zaragoza und Valencia.