217 Passagiere mussten am Sonntag (6. Juli) um ihren Urlaub auf Mallorca bangen, als ihr Condor-Flug von Hamburg nach Palma kurz nach dem Start wieder umkehren musste.

Der Airbus A321 hob nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung gegen 15 Uhr bei sonnigem Wetter vom Flughafen Helmut Schmidt in Fuhlsbüttel ab, doch schon kurze Zeit später meldete der Kapitän technische Probleme und forderte eine "technische Landung" an. Laut einem Sprecher der Bundespolizei handelte es sich um einen Fehler an den Landeklappen des Flugzeugs.

Der Pilot steuerte die Maschine daraufhin über die Nordsee und drehte ab, um wieder nach Hamburg zurückzukehren. Die Sicherheitslandung verlief ohne Probleme und beeinträchtigte den Flugverkehr am Airport nicht.

Die Passagiere mussten allerdings auf dem Flugfeld im Flieger ausharren, während die Airbus-Maschine von Technikern der Condor eingehend untersucht wurde. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Fehler an den Landeklappen behoben und die Maschine konnte gegen 17.15 Uhr erneut zu ihrem Zielflug nach Mallorca starten.