Am Montagmorgen, pünktlich um 9 Uhr, haben die Bagger vor dem Gebäude des ehemaligen Social Clubs am Paseo Maritimo in Palma de Mallorca damit begonnen, Löcher in die Wände zu hauen. Damit begannen die Abrissarbeiten der früheren Kult-Diskothek vor den Augen vieler Schaulustiger.

Die Arbeiten werden in den kommenden Tagen andauern, auch die Verkehrsschilder nahe dem einstigen Tanzschuppen werden dabei entfernt. Anstelle des Gebäudes soll eine grüne, parkähnliche Zone für Fußgänger entstehen. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, ist noch nicht klar, ob die Fußgängerbrücke, die den früheren Club mit dem Hotel Bahía Mediterráneo verbunden hat, ebenfalls entfernt wird, da sie unter Denkmalschutz steht. Auf der Fläche der ehemaligen Diskothek soll in Zukunft ein Park entstehen. (Foto: UH) Ähnliche Nachrichten Social Club: Letzte Schritte vor dem Abriss des Nachtclubs Wie die Hafenbehörde mitteilt, wird man versuchen, einen Teil der Pflanzen, insbesondere die Palmen, in dem Areal rund um die Diskothek zu erhalten und weiterhin zu schützen. Darüber hinaus war ebenfalls für diesen Montag geplant, einen neuen Straßenabschnitt des im Umbau befindlichen Paseo Marítimo zu eröffnen, konkret zwischen dem Auditorium von Palma und der Avenida Argentina. Der Social Club war im Jahr 2017 eröffnet worden, und dies auf einer seltsam anmutenden "Insel" samt Pool auf dem Mittelstreifen des Paseo Marítimo. Eine Brücke führt noch vom einstigen Hotel Bahía Mediterráneo zu dem Ort, der früher der Schwimmbereich der Edelherberge war. Vor dem Social Club hatte es dort Tanzschuppen mit den Namen Pasarella und Divino gegeben.