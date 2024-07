Am Montag haben Segler ihren Augen nicht getraut, als sie auf Mallorca in der Bucht von Santa Ponça auf dem Meer unterwegs waren: Denn in unmittelbarer Nähe ihres Bootes spielte sich ein herzzerreißender Akt zwischen einem Delfin und seinem Delfinkalb ab. Zunächst vermuteten die Sportsegler, dass die beiden Meerestiere miteinander "spielen" würden, wobei sie einige der Szenen mit ihren Handykameras filmten.

Sodann jedoch revidierten die Nautiker ihre Meinung: Denn beim genaueren Hinsehen stellten sie fest, dass das Delfin-Baby tot war. Demnach handelte es sich also nicht um ein amüsantes "Spiel" der beiden Tieren, sondern – so die Vermutung der Segler – vielmehr um Versuche des größeren Delfins, das Kalb wiederzubeleben. Das heißt konkret, dass das erwachsene Säugetier versucht hatte, den kleinen Meeressäuger umzudrehen, damit er wieder durch das Meer schwimmen kann. Wieder an Land, tauschten sich die Segelfahrer untereinander über die verstörenden Szenen im Wasser aus, wobei verschiedene Theorien darüber kursierten, was sich zwischen den beiden Tieren abgespielt hatte. Eine Hypothese war, dass sich der kleine Delfin aus purer Neugierde heraus dem Boot genähert hatte, und dabei einen tödlichen Schlag abbekommen hatte. Daraufhin hätte der große Meeressäuger versucht ihn zu "retten". Es ist üblich, dass Delfine sich Booten nähern und neben ihnen herschwimmen, doch in diesem Fall scheint dieses "Spiel" für den kleinen Tümmler dramatisch geendet zu haben. Delfine werden eher selten nahe an den Küsten von Mallorca gesichtet. Während der Corona-Zeit, als die Menschen während des Lockdowns zu Hause bleiben mussten, trauten sie sich öfter ans Ufer, und das sogar im Hafen von Palma.