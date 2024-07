Am Montag Eröffnung, jetzt schon wieder dicht! Techniker der Abteilung für öffentliche Sicherheit der Stadtverwaltung von Palma de Mallorca haben am Donnerstagmittag das Restaurant "Laguna Playa", das erst vor wenigen Tagen vom Besitzer des am 23. Mai eingestürzten "Medusa Beach" eröffnet worden war, zwangsgeschlossen und versiegelt. Bereits am Morgen war bekannt geworden, dass das Rathaus die Schließung des Lokals angeordnet hat.

Das Lokal, das sich in den Räumlichkeiten direkt neben dem eingestürzten Gebäude befindet, wurde geschlossen, weil es nicht alle für seinen Betrieb erforderlichen Maßnahmen eingehalten hat, schreibt die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Eine Streife der Lokalpolizei Palma überwachte die Schließung am Donnerstag. Vier Tote, darunter zwei Deutsche Der "Medusa Beach Club" war am 23. Mai teilweise eingestürzt, begrub zahlreiche Menschen unter sich, vier davon starben. Unter den Todesopfern waren auch zwei deutsche Urlauberinnen. Der Betreiber, Christian A., war Ende Juni kurzzeitig festgenommen und verhört worden, kam aber unter Auflagen auf freien Fuß und entschied sich dazu, im Nachbarhaus das "Laguna Playa" zu eröffnen. Bis Mai war dieses auch Teil des "Medusa Beach Clubs" gewesen, mit einem Durchgang mit dem eingestürzten Nachbarhaus verbunden. Bereits am Mittwoch hatte die Stadt Palma auf einer Pressekonferenz angekündigt, dass das "Laguna Playa" zwar über eine Betriebslizenz verfüge, man aber wachsam bleiben und alle anderen Genehmigungen genau untersuchen wollen. Prüfungen der Stadt hinsichtlich des "Gebäude-TÜVs" Dabei versicherte eine Sprecherin der Stadt, dass es zwar keinen Verdacht gebe, dass die neuen Räumlichkeiten für Mitarbeiter und Kunden unsicher sein könnten, dass das Rathaus aber vor allem im Bezug auf die sogenannte ITE, eine Art "Gebäude-TÜV", weitere Prüfungen vornehme. Am Ende dieser Prüfung stand nun offenbar die Schließungsanordnung.