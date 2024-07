Auf einer Fahrt auf der Autobahn zwischen Palma de Mallorca und Inca hat ein deutscher Urlauber 20 Minuten hinter der Insel-Kapitale ein seltenes Naturphänomen beobachten können. Auf Fotos, die aus einem Mietwagen geschossen wurden, ist eine Windhose aus Sand zu sehen, die wie ein längerer Schlauch in den Himmel ragt.

"Wir waren fasziniert, haben so etwas noch nie gesehen", erklärten die Urlauber gegenüber MM. Solche Beobachtungen sind vor allem aus amerikanischen Spielfilmen bekannt. In den USA kommen Windhosen und Tornados viel gehäufter als in Europa vor, doch angesichts des fortschreitenden Klimawandels wurden auch hierzulande veränderungen registriert.

Solche Phänomene werden auf den Balearen "Cap de Fibló" genannt. Vor allem bilden sie sich aber über dem Meer im Rahmen von Stürmen oder/und starken Gewittern. Schäden richten sie in der Regel nur über Land an, was aber eher selten der Fall ist.

Die Autobahn zwischen Palma und Inca ist eine von mehreren auf der Insel. Eine andere verbindet Palma mit Llucmajor und weiter mit Campos, eine weitere führt von der Kapitale in den Insel-Südwesten Richtung Andratx. Die zweispurige Straße zwischen Palma und Manacor gilt offiziell nicht als Autobahn, sondern als Schnellstraße, weil sie von Kreisverkehren unterbrochen ist.