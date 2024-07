Beamten der Nationalpolizei haben am Donnerstag am Flughafen von Palma de Mallorca einen 31-jährigen kroatischen Staatsbürger festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, zwei hochwertige Taschen der Marken Prada und Louis Vuitton gestohlen zu haben, deren Gesamtwert auf über 24.000 Euro geschätzt wird. Der Diebstahl ereignete sich gegen 15 Uhr in dem Bereich des Flughafens, der für private Charterflüge reserviert ist. Wie Augenzeugen berichten, hatte der Täter den VIP-Bereich offensichtlich gezielt ausgesucht, da er dort reiche Reisende mit teuren Gepäckstücken vermutete.

Die Opfer, eine Gruppe von Personen, die kurz vor dem Abflug in einem Privatjet standen, hatten ihre Taschen unbeaufsichtigt gelassen, um im Terminal einen Kaffee zu trinken. Diese kurze Unaufmerksamkeit nutzte der Täter aus und entwendete die beiden Taschen. Glücklicherweise bemerkte eine der Frauen den Diebstahl und alarmierte sofort zwei Mitarbeiterinnen des Terminals. Diese verfolgten den Mann und konnten ihn kurz darauf stellen. Die gestohlenen Gegenstände wurden sichergestellt und der Täter an die alarmierte Nationalpolizei übergeben. Ähnliche Nachrichten Während er schlief: Deutschem Mallorca-Urlauber wird teures Handy gestohlen Der festgenommene 31-Jährige, der seinen Wohnsitz in Barcelona hat, wurde aufgrund einen Unwohlseins zunächst in das Krankenhaus Son Espases gebracht. Nach einer medizinischen Untersuchung wurde er entlassen und am Freitagmorgen einem Richter vorgeführt. Die Wahl des Flughafens Palma de Mallorca als Tatort ist kein Zufall. Die Baleareninsel ist bekannt für ihren Tourismus und zieht jährlich Millionen Besucher an, darunter auch viele wohlhabende Reisende. Die Täter wählen solche Orte oft gezielt aus, da sie hier auf eine hohe Dichte an potenziellen Opfern treffen. Was können Reisende tun? Um sich vor Taschendieben zu schützen, sollten Reisende einige Vorsichtsmaßnahmen treffen: Wertgegenstände am Körper tragen: Bargeld, Kreditkarten und wichtige Dokumente sollten immer am Körper getragen werden, beispielsweise in einer Geldgürtel oder einer verschlossenen Innentasche der Kleidung.

Taschen niemals unbeaufsichtigt lassen: Auch wenn man nur kurz etwas holen möchte, sollte man seine Taschen niemals aus den Augen lassen.

Auf sein Umfeld achten: In überfüllten Bereichen sollte man besonders aufmerksam sein und verdächtige Personen melden.