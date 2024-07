In Palma de Mallorca ist ein deutscher Urlauber auf hinterhältige Art beklaut worden. Der Mann war auf der Terrasse einer Bar eingeschlafen, als ihn drei Jugendliche bestahlen. Dabei konnten sie ihm das 1300 Euro teure Handy entwenden. Laut der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora ereignete sich der Vorfall am Donnerstag der vergangenen Woche.

Kurz darauf nahm die Lokalpolizei von Palma drei dringend Tatverdächtige fest. Sie konnten mithilfe der Sicherheitskameras des Lokals identifiziert werden. Als die Beamten zwei der drei Jungen antrafen und sie umzingelten, warf einer von ihnen das hochwertige Handy auf den Boden. Der dritte Täter stellte sich freiwillig.

Die mutmaßlichen Täter sind im Alter von 16, 19 und 20 Jahren. Der Minderjährige wurde seiner Mutter übergeben, gegen ihnen ermittelt jetzt die Jugendstaatsanwaltschaft. Die anderen beiden sind festgenommen worden und müssen sich wegen Diebstahl verantworten. Der Vorfall ereignete sich im Zentrum von Palma, oberhalb der Plaça d’Espanya in der Straße Jacinto Verdaguer.

Es handelt sich dabei um eine städtische Zone, in der in der Vergangenheit zahlreiche Bars und Straßencafés den Betrieb aufgenommen haben, die vor allem von einheimischen Anwohnern, aber hin und wieder auch von deutschen Residenten besucht werden. Die Straße Jacinto Verdaguer war einst Eisenbahngebiet. Hier fuhren die Züge stadtauswärts Richtung Inca. Mit der Verlegung des Bahnverkehrs in den Untergrund wurde die mehr als ein Jahrhundert bestehende Trennung der Stadtviertel zu beiden Seiten beseitigt. Es entstand eine breite Flaniermeile samt Bäumen und Radwegen, nach und nach siedelten sich dort mehr und mehr gastronomische Betriebe an.