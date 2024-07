Fast auf den Tag genau 22 Jahre ist es her, dass Mallorca von einem brutalen Verbrechen erschüttert worden ist. Die Leiche der 15-jährigen Stefanie wurde am 20. September 2002 auf einer Finca in El Arenal aufgefunden – die Schülerin war ermordet worden. Eine neue ZDF-Doku beschäftigt sich jetzt mit dem Mordfall und kann in der Mediathek gestreamt werden. Auch MM hatte damals über den Fall berichtet.

Nach jahrelangen Ermittlungen war klar: Der damals 38 Jahre alte Torsten T. hatte das Mädchen getötet. Er war damals der Untermieter der Familie in El Arenal gewesen und kurz nach dem Verbrechen nach Deutschland geflohen. Dort hätte er um Haar eine weitere Frau umgebracht. Monatelang dauerten die Ermittlungen an, bis der Mann als Täter überführt werden konnte. Ähnliche Nachrichten Mutmaßliche Mörderin transportierte tote Tante im Reisekoffer über die Insel Mehr ähnliche Nachrichten Wie genau der Mordfall an Stefanie damals genau aufgeklärt werden konnte, wird jetzt noch einmal in der True-Crime-Dokumentation aufgerollt. Für die Dreharbeiten reiste das Team eigens auf die Insel und sprach mit den Ermittlern. "Wir hatten Glück, dass einer der Mordermittler auf Mallorca auch Deutsch sprach", erzählt Britta Marks, die den Beitrag produziert hat. Juan Canedo ist gebürtiger Schweizer und Beamter bei der Guardia Civil. In der Sommerhitze Mallorcas war die Leiche so stark verwest, dass erst ein DNA-Abgleich traurige Gewissheit brachte. Es war die 15-jährige Stefanie, die damals vermisst wurde. Die Leiche trug nur Unterwäsche und lag im Gebüsch auf einer Finca in der Nähe von El Arenal, in Son Veri Nour. Am 1. August hatte ihre Mutter, mit der die Schülerin in El Arenal zusammengelebt hatte, als vermisst gemeldet worden. Zuvor war die 15-Jährige mit Freunden an die Feiermeile Ballermann an der Playa de Palma gegangen, um Party zu machen. Sie kam nie mehr nach Hause. Wochenlang war vergeblich nach dem Mädchen gesucht worden.