Beamte der spanischen Nationalpolizei haben eine junge Frau festgenommen, der in einem Gesundheitszentrum in Palma de Mallorca eine Mitarbeiterin mit Blut aus einem Eimer übergossen hatte. Die Tat wurde laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Dienstag in der Einrichtung namens Son Pisà verübt, die sich an der Ausfallstraße Pascual Ribot befindet.

Bei der Angreiferin handelte es sich um eine Patientin, die sich in dem Gesundheitszentrum äußerst nervös gab. Dem Zeitungsbericht zufolge schrie sie auch dann noch entfesselt, als Polizeibeamte ankamen, um sie abzuführen. Zuvor hatte sie den Eimer mit But über der Mitarbeiterin geleert. Die Frau attackierte zudem einen privaten Sicherheitsmann. Das Son-Pisà-Gesundheitszentrum befindet sich in einer gutbürgerlichen Gegend, die nicht als sozialer Brennpunkt gilt. Dennoch finden sich in solchen Einrichtungen immer mal wieder Personen, die psychisch auffällig sind. In Spanien gibt es nicht wie in Deutschland Hausärzte, sondern Gesundheitszentren. Jedem gemeldeten einwohner ist eine Einrichtung dieser Art zugeordnet. Wird man krank, begibt man sich dorthin und wird in einigen Fällen an Spezialisten weitergeleitet.