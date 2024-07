Ein 19-jähriger Senegalese befindet sich nach einem Sturz aus mehreren Metern Höhe im Krankenhaus Son Espases. Der Mann war am Dienstagmorgen vor der Kathedrale in Palma de Mallorca vor der Polizei geflohen und dabei von einer Mauer gesprungen. Bei dem Mann soll es sich um einen Straßenhändler handeln.

Die Lokalpolizei von Palma führt seit Monaten Kontrollen und Einsätze gegen Straßenverkäufer in den wichtigsten Touristengebieten der Stadt durch. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den Verkauf von gefälschten Waren und anderen illegalen Produkten zu bekämpfen und die Sicherheit und Ordnung in den touristischen Zentren zu gewährleisten. In den frühen Morgenstunden des Dienstags stürmte ein großes Polizeiaufgebot den Bereich vor der Kathedrale. Die Händler flüchteten, als die Beamten versuchten, ihnen den Weg abzuschneiden, um die gefälschten Waren zu beschlagnahmen.

An einer Stelle kletterten drei Senegalesen über eine Mauer. Die Beamten hielten sich an die Einsatzprotokolle und zogen sich zurück, um die körperliche Unversehrtheit der Personen unter keinen Umständen zu gefährden. Dies umso mehr, als sie wussten, dass sie die Männer lediglich identifizieren und ihre Waren beschlagnahmen wollten.

Mit dem Krankenwagen in die Uniklinik

Einer der drei Senegalesen sprang über die Mauer, stürzte jedoch und zog sich dabei schwere Verletzungen am rechten Bein zu. Polizeibeamte und ein Krankenwagen der SAMU-061 eilten ihm sofort zu Hilfe und versorgten ihn. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste der Mann mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus Son Espases transportiert werden. Sein Zustand ist derzeit stabil, aber er muss im Krankenhaus bleiben, um weiter behandelt zu werden.

Die Lokalpolizei von Palma appelliert eindringlich an alle Personen, die sich an illegalem Straßenhandel beteiligen, diese Aktivitäten einzustellen. Es gebe legale Möglichkeiten, Waren zu verkaufen. Die Polizei werde weiterhin gegen illegale Aktivitäten vorgehen, um die Sicherheit und Ordnung in der Stadt zu gewährleisten.