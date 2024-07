Der Sommer auf Mallorca wird in den kommenden Tagen richtig Fahrt aufnehmen. Langsam aber sicher rollt die erste richtige Hitzewelle des Jahres auf die Insel zu. Und sie wird wohl noch heißer ausfallen als bisher gedacht. Denn die vom offiziellen Wetterdienst herausgegebene Hitzewarnung ist noch einmal nach oben korrigiert und ausgeweitet worden.

Jetzt gilt am Freitag sogar die Wetterwarnstufe Orange für die Inselmitte. Laut Aemet können es bis 39 Grad werden – unter anderem in Lloseta. Den aktuellen Vorhersagen zufolge werden diese Werte in Montuïri, Inca und Sa Pobla erwartet. 38 Grad sind für Porreres und Santa Maria vorhergesagt, sowie rund 37 Grad in Llucmajor. Darüber hinaus gilt die Hitzewarnung der Stufe Gelb am Freitag für den Südwesten, Norden und Nordosten Mallorcas.

Schon am Donnerstag soll es spürbar heißer werden. Auch dann gilt schon eine Hitzewarnung für weite Teile der Insel. Das sind die aktuell vorhergesagten Werte: 38 Grad in Inca, 35 Grad in Campos und 34 Grad in Manacor sowie Palma de Mallorca. Am Mittwoch verhalten sich die Temperaturen ähnlich.

Sogar in den Nächten gibt es in diesen Tagen keine Abkühlung. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs sind 26 Grad in Palma de Mallorca gemessen worden. 24 Grad waren es in Sóller, Banyalbufar und Muro. Wenn es in der Nacht nicht unter 20 Grad sinkt, spricht man von tropischen Nächten.

Die gefühlten Temperaturen liegen auf Mallorca und den Balearen oft noch höher als die gemessenen Werte – das liegt vor allem an der hohen Luftfeuchtigkeit. Auch Einheimische und Residenten stöhnen oft unter der Hitze. Wer kann, vermeidet es, sich in der Mittagshitze draußen aufzuhalten. Vor allem Babys, Kinder, Schwangere, Ältere und Kranke sollten sich lieber ein schattiges Plätzchen suchen oder bleiben zu Hause.

Luftige Kleidung aus den richtigen Materialien helfen, die Hitze besser zu vertragen. Greifen Sie lieber zu reiner Baumwolle, Seide oder Leinen anstatt zu synthetischen Stoffen. Viel Trinken, eine Kopfbedeckung tragen oder einen Fächer nutzen sind kleine, hilfreiche Tipps gegen die Hitze auf Mallorca.