Ein Fahrlehrer ist in Calvià auf Mallorca von der Lokalpolizei bei einer Routinekontrolle unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln überrascht worden. Die Tat ereignete sich am Donnerstag vor zwei Wochen in der Straße Miquel dels Sants i Oliver. Um 11:30 Uhr hielten mehrere Polizeibeamte das Fahrzeug des Schülers an. Der Lehrer war von Anfang an sehr nervös und aufgeregt. Als man ihm mitteilte, dass er auf Alkohol und Drogen getestet werden würde, zeigte er sich sehr erstaunt und besorgt.

Bei Fahrzeugen für Fahrschüler gilt der Ausbilder, der gerade mit dem Fahrschüler fährt, als Fahrer. Als der Lehrer einem Drogentest unterzogen wurde, wurde er positiv auf Kokain getestet. Mit diesem Test wird die Existenz einer entsprechenden Substanz im Körper über den Speichel gemessen. Anders als beim Atemalkoholtest wird nicht die Menge der verbotenen Substanzen gemessen, sondern ob Spuren davon vorhanden sind oder nicht. Es handelt sich also um einen binären Test. Ähnliche Nachrichten Handbremse nicht angezogen? Lieferwagen kracht auf Hotelterrasse in Camp de Mar Mehr ähnliche Nachrichten Nach Angaben der Generaldirektion für Verkehr werden bei Drogentests mithilfe von Reagenzien insgesamt fünf Substanzen nachgewiesen: Cannabis (CA), Amphetamine (AM), Methamphetamine (MET), Kokain (CO) und Opiate (OP). Bei einem ersten positiven Ergebnis in der Indikativprobe muss der Fahrer eine zweite Speichelprobe für einen Beweistest abgeben. Die Probe wird an das Labor gesandt, das die Aufbewahrungskette und die Kühlkette für die Konservierung sicherstellt. Vor rund vier Wochen machte ein Fahrer eines Lieferwagens in Camp de Mar von sich reden: Das Gefährt krachte auf die Pool-Terrasse des Hotels H10. Für eine Anlieferung parkte der Fahrer den Lieferwagen an einer Steigung. Das Gefährt rollte weiter, stürzte eine kleine Brücke hinab und fiel mit der Motorhaube voraus auf eine Sonnenliege. In Sachen Kokain sorgte ein paar Tage davor ein Drogendealer für eine Schlagzeile: Der Mann war in Arenal mit zahlreichen Einheiten des genannten Betäubungsmittels, Ecstasy sowie Marihuana in einer Tasche auf einem E-Scooter unterwegs. Die Lokalpolizei fand mehr Drogen in der Kleidung des Händlers und nahm ihn fest.