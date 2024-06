Ein Lieferwagen ist am Mittwoch auf die Pool-Terrasse des Hotels H10 in Camp de Mar auf Mallorca gekracht. Nachdem der Fahrer aus dem an einer Steigung geparkten Wagen ausgestiegen war, rollte das Gefährt weiter, stürzte so eine kleine Brücke hinab und fiel mit der Motorhaube voraus auf eine Sonnenliege.

Der Wagen wurde bei dem Sturz allerdings noch von einem Baum gebremst, in dessen Stamm er teilweise hängen blieb. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, da sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Hotelgäste am Pool befanden. Ähnliche Nachrichten Verletzt: 38-jährige deutsche Urlauberin stürzt bei Camp de Mar in die Tiefe Mehr ähnliche Nachrichten Der Fahrer des Wagens hat Polizeiberichten zufolge sehr geschockt auf den Vorfall reagiert. Er habe eigenen Aussagen zufolge "für eine Auslieferung an diesem unebenen Straßenrand" geparkt. Beim Verlassen des Fahrzeugs habe er nur Gedanken an die Lieferung gehabt und womöglich die Handbremse nicht ganz angezogen. Erst als er sich vom Wagen entfernte, bemerkte er, dass sich das Auto weiterbewegte. Leider konnte er das Fahrzeug nicht mehr stoppen, sodass es von der Straße hinunter auf die Hotelterrasse rutschte und sich dabei zwischen Baum und Mauer verkeilte.