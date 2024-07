Die Massifizierung treibt auf Mallorca derzeit an nicht wenigen Orten kuriose Blüten: Die beliebte Cala Deià wird derzeit von besonders vielen Urlaubern als ohnehin schon besucht. Wie Bürgermeister Lluis Apesteguia der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" sagte, ist der Parkplatz permanent so voll, dass eine Schranke an der Einmündung zur Tramuntana-Transversale aktiviert werden musste.

Urlauber seien jedoch dazu übergegangen, diese Schranke einfach manuell zu öffnen und mit ihren Autos dennoch herunterzufahren. Andere parken die Tramuntana-Transversale zu und begeben sich zu Fuß die kurvige und steile Straße zur Cala herunter. Der Weg zu dem Kleinod, wo sich zwei Chiringuitos befinden, ist etwa zwei Kilometer lang. Die Strecke zurück vom Meer zur Landstraße ist schweißtreibend. Ähnliche Nachrichten Paradiesisches Vergnügen: Das sind die drei längsten Strände auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Der Bürgermeister rief die spanische Verkehrsleitzentrale DGT auf, stärker vor Ort mit Einsatzkräften Präsenz zu zeigen. Ansonsten drohe in den kommenden Sommerwochen ein noch größeres Chaos. Mindestens einen Unfall habe es auf der schmalen Zufahrtsstraße bereits gegeben. Die Cala Deià gilt wegen ihrer häufigen Erwähnung in sozialen Netzwerken und Reiseführern als besonders begehrt, obwohl es schönere und fast leere Buchten gibt. Ebenfalls überflutet von Touristen werden bekannte Strände wie es Trenc, die Cala Agulla oder die Playa de Muro.