Angesichts der für kommenden Sonntag anberaumten Demonstration gegen den Massentourismus auf Mallorca macht sich in der balearischen Landesregierung offenbar Nervosität breit. Deren Sprecher Antoni Costa (Volkspartei PP) appellierte am Donnerstag an die Teilnehmer, Respekt vor Andersdenkenden und Touristen zu wahren.

Die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zitierte Costa mit den Worten, dass die Landesregierung "vollstes Verständnis" für die Demonstranten habe. Gleichzeitig wünsche er sich, dass diese ein ebenso respektvolles Verhalten gegenüber Passanten und Mallorca-Urlaubern an den Tag legten. Man gehe davon aus, sagte Costa weiter, dass es im Rahmen der Demonstration zu keinen nennenswerten Vorfällen kommen werde. Bislang hätten sich Teilnehmer von Protestkundgebungen auf Mallorca stets durch ein friedliches und respektvolles Verhalten hervorgetan. "Wir sind daher zuversichtlich, dass dies auch am Sonntag der Fall sein wird", so Costa. Landesregierung und Touristiker fürchten nichts mehr, als dass sich Zwischenfälle wie jüngst in Barcelona auf Mallorca wiederholen könnten. Bei einer Demonstration gegen die Auswüchse des Massentourismus hatten Teilnehmer vor knapp zwei Wochen Touristen vereinzelt mit Wasserpistolen beschossen. "Zu solchen Szenen wird es auf Mallorca hoffentlich nicht kommen", sagte Costa. Insgesamt haben Medienberichten zufolge schätzungsweise 80 Plattformen, darunter Gewerkschaften und Bürgerinitiativen, zu der Demonstration (Palma, 19 Uhr) aufgerufen. Diese steht unter dem Motto "Cambiemos el rumbo, pongamos límites al turismo" (Lasst und einen Richtungswechsel einleiten – lasst uns den Tourismus begrenzen!). Die Veranstalter rechnen mit einem ähnlichen Erfolg wie bei der ersten Demonstration Ende Mai. Damals zogen rund 10.000 Menschen durch das Zentrum der Inselhauptstadt.