In der Carrer Cartago an der Playa de Palma werden allmählich die Geschäftslokale knapp. Am Freitag habe das Bauamt der Stadt Palma die sofortige Räumung der Hausnummer 55 angeordnet, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Das im Erdgeschoss gelegene Restaurant habe umgehend schließen müssen, die Bewohner der Wohnungen in den zwei darüberliegenden Etagen hätten ihre Sachen packen müssen.

Die Stadt begründete den drastischen Schritt damit, dass bei einer Routinekontrolle "bauliche Mängel an tragenden Elementen" festgestellt worden seien. Konkret, so der verantwortliche Stadtrat Óscar Fidalgo, handele es sich um einen beschädigten Grundpfeiler. Die örtliche Polizei und Feuerwehr sei daraufhin angewiesen worden, das Gebäude sofort zu räumen. In den Wohnungen im ersten und zweiten Stock, so die Zeitung unter Berufung auf Behördenangaben, hätten sich insgesamt zwei Personen aufgehalten. Eine Notlage sei für diese Personen durch den angeordneten Auszug nicht entstanden, da es sich lediglich um ihren Zweitwohnsitz gehandelt habe. "Sie konnten in ihren Hauptwohnsitz zurückkehren", sagte Fidalgo. Ähnliche Nachrichten Mieter warnten vergeblich: Wohnhaus in El Terreno stürzt teilweise ein Die Carrer Cartago kommt seit dem 23. Mai nicht mehr aus den Schlagzeilen. An jenem Tag stürzte die Terrasse des Medusa Beach Club (Hausnummer 35) in sich zusammen und begrub mehrere Menschen unter sich. Vier Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, mehrere wurden zum Teil schwer verletzt. Die durch das Unglück alarmierten Baubehörden ließen daraufhin das angrenzende Gebäude (Hausnummer 34) aus Sicherheitsgründen räumen. In dessen Erdgeschoss befand sich eine Pizzeria. Wenig später stellten Inspekteure des Bauamts Mängel am Gebäude mit der Hausnummer 9 fest. Auch hier musste ein Geschäftsinhaber das Lokal umgehend verlassen. Derweil gehen die Behörden seit wenigen Tagen Hinweise nach, dass im Fall Medusa Beach Club ein Interessenkonflikt im Spiel gewesen sein könnte. Wie örtliche Medien übereinstimmend berichteten, ist die Ehefrau des spanischen Hauseigentümers im städtischen Bauamt tätig. Bereits kurz nach dem Unglück war bekannt geworden, dass die Betreiber des Lokals über gravierende Baumängel an dem Gebäude informiert gewesen waren.