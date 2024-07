Am späten Freitagnachmittag ist es in einem Pool in der Calle Peix in Andratx zu einem dramatischen Badeunfall gekommen. Ein 15-jähriger Schweizer Tourist geriet in Lebensgefahr, nachdem er offenbar im Wasser das Bewusstsein verloren hatte.

Schnelles Eingreifen der Nachbarn rettete Leben Nach 19 Uhr bemerkten Nachbarn den leblosen Teenager im Wasser und zogen ihn sofort heraus. Sie begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen, bis kurze Zeit später zwei Streifen der Lokalpolizei und der Rettungsdienst Samu 061 eintrafen. Das Rettungsteam setzte die Wiederbelebungsmaßnahmen fort, die über einen längeren Zeitraum andauerten. Dank des beherzten Einsatzes der Ersthelfer und des Ärzteteams konnte der Jugendliche mit stabilem Puls und Atmung ins Krankenhaus Son Espases transportiert werden. Sein Zustand ist jedoch weiterhin kritisch und die Prognose noch ungewiss. Hoffnung auf vollständige Genesung Obwohl der Rettungsdienst Samu 061 den kritischen Zustand des Teenagers bestätigte, zeigen sich die Zeugen des Unglücks zuversichtlich, dass er sich vollständig erholen wird. Die Rettung aus dem Wasser war für alle Beteiligten ein emotionaler Moment, und sie hoffen auf ein baldiges Wiedersehen des jungen Mannes. Warum der junge Mann leblos im Wasser trieb, ist unklar.