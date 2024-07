Wer im Südosten Mallorcas seinen Urlaub verbringt, wird in dieser Saison eine Überraschung an den Stränden erleben. Das Rathaus von Manacor hat die Anzahl der Sonnenliegen und -schirme an seinen Stränden und Buchten drastisch reduziert. Jetzt ist nur noch die Hälfte des Equipments aufgebaut worden.

An einigen Stränden Manacors stehen nur noch 50 Prozent der bisherigen Anzahl, an anderen Buchten ist die Anzahl um 18 Prozent reduziert worden. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Der Hintergrund der Maßnahme ist, dass man so gegen überfüllte Strände vorgehen will.

So sollen mehr "Freizonen" im Sand entstehen, in denen Menschen ihre Decken ausbreiten können, ohne sich gegen eine Gebühr Schirme oder Liegen leihen zu müssen. Eine weitere Neuerung ist, dass diese "Freizonen" näher am Wasser gelegen sind. Somit sind die Leihliegen ein Stück weiter nach hinten gerückt. So soll nicht nur mehr Platz für Badegäste samt Decken geschaffen werden. Auch Reinigungs- und Rettungsfahrzeuge sollen so mehr Raum bekommen.

Zu den Stränden und Buchten der Gemeinde Manacor auf Mallorca gehören unter anderem die Playa S’Illot sowie der Strand von Porto Cristo, aber auch die Cala Petita und die Cala Varques sowie die Cala Anguila.

An vielen Stränden der Insel gibt es immer wieder Ärger rund um Mietliegen- und Schirme. Beispielsweise entlang der Playa de Palma, weil sich zahlreiche Urlauber schon in den frühen Morgenstunden die besten Liegen mit Handtüchern reservieren. In Cala Major bei Palma de Mallorca sind in dieser Sommersaison zum ersten Mal Luxusliegen aufgestellt worden.