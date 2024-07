Ein Flughafenmitarbeiter wurde am vergangenen Samstag auf dem Flughafen Palma de Mallorca festgenommen, nachdem er ein Mädchen im Damen-WC heimlich mit dem Handy gefilmt hatte.

Der schockierende Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag. Das minderjährige Opfer befand sich in der Toilette des Flughafens, als es ein Telefon in einer Hand aus der Nachbarkabine bemerkte, welches den Intimbereich zu filmen versuchte. Geistesgegenwärtig verließ das Mädchen die Kabine und sah noch, wie ein Mann aus den Toilettenräumen flüchtete.

Das Mädchen meldete den Vorfall unverzüglich der Polizei. Dank der detaillierten Beschreibung des Täters konnte dieser schnell ermittelt und festgenommen werden. Bei der Befragung zeigte sich der Mann, der laut Aussage des Opfers wie ein Mitarbeiter des Flughafens aussah, zunächst wenig reumütig. Er erklärte, dass er lediglich seine Brille verloren habe und mit dem Handy danach gesucht habe.

Die Polizei hingegen sah den Fall anders ein und zeigte den Mann wegen eines Delikts gegen die Privatsphäre an.