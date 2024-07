Am Montagnachmittag hat eine Gruppe von Arbeitern mehrere Gebäudeteile der ehemaligen Diskothek "Pacha" am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca abgerissen. Bei den betroffenen Elementen handelte es sich um neun bauliche Veränderungen, die ohne Genehmigung durchgeführt worden waren. Später wurden diese Umbauten festgestellt und im Januar 2018 stimmte der Rat der Stadtplanungsbehörde zu, ihren Abriss anzuordnen.

Die Aufsichtsbehörde forderte die Rückgabe des Gebäudes, das sich in der Avenida Gabriel Roca, Nummer 42, befindet, in dessen ursprünglichem Zustand. Wie es mittlerweile auf der verlassenen Anlage aussieht, zeigte Ende Mai ein Video auf Instagram. Vor etwa zehn Jahren galt das "Pacha" als bedeutendste Adresse im Palmesaner Nachtleben. Der Abriss eröffnet die Möglichkeit, dass dieser Standort eine neue Bestimmung bekommt. Viele Kandidaten bemühen sich schon um die Eröffnung einer neuen Lokalität am Paseo Marítimo, der zurzeit umfassend umgestaltet wird. Anfang dieses Monats prognostizierte der Präsident der Hafenbehörde der Balearen, Javier Sanz, dass die Renovierung im Frühjahr 2025 abgeschlossen sein werde. Anfang April war die Diskothek in die Schlagzeilen geraten, weil über ihrem Gelände dunkle Rauchwolken aufgestiegen waren. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Obdachlose machten auf der Veranstaltungsfläche seinerzeit regelmäßig Feuer, um sich Essen zuzubereiten. Vor zwei Wochen haben die Abrissarbeiten auch einer anderen ehemaligen Diskothek in Palma begonnen: An der Stelle des "Social Club", ebenfalls am Paseo Marítimo, soll in Zukunft eine grüne, parkähnliche Fläche entstehen. Noch steht nicht fest, ob die emblematische Fußgängerbrücke ebenfalls den Baggern zum Opfer fallen wird.