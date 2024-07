Die Strände von Ciudad Jardín und Cala Estancia in Palma de Mallorca dürfen sich erneut über die begehrte Blaue Flagge freuen. Die internationale Auszeichnung, die für hohe Standards in puncto Umwelt, Wasserqualität, Sicherheit und Service an Stränden und Yachthäfen einmal im Jahr vergeben wird, weht seit einigen Tagen wieder an den beiden Strandabschnitten.

Damit verfügt Palma über insgesamt drei Strände mit der Blauen Flagge, da auch die Cala Major die Auszeichnung erhalten hat. Die Verleihung der Blauen Flagge ist nach Ansicht aus dem Rathaus ein Beleg für "die kontinuierlichen Bemühungen" der Stadt Palma, um die Qualität ihrer Strände zu verbessern und einen nachhaltigen Tourismus zu fördern. "Wir freuen uns sehr, dass die Strände Ciudad Jardín und Cala Estancia erneut mit der Blauen Flagge ausgezeichnet wurden", so Llorenç Bauzá, der Stadtrat für Umwelt in Palma, der die Flagge in Ciudad Jardín selbst hisste. "Diese Auszeichnung ist eine wichtige Anerkennung unserer Bemühungen um die Erhaltung der Umwelt und die Gewährleistung einer hohen Qualität unserer Strände für alle Besucher." Die Stadt Palma investiert seit Jahren in die Verbesserung der Infrastruktur und der Dienstleistungen an ihren Stränden. Dazu gehört unter anderem die Modernisierung der Sanitäranlagen, die Erweiterung der Strandpromenaden und die Erhöhung der Anzahl der Rettungsschwimmer. "Es ist ein ständiger Kampf, den wir von der Abteilung für Umwelt führen, um gesunde und zugängliche Umgebungen für alle zu schaffen", betonte Bauzá. "Die blaue Flagge ist eine Bestätigung unserer Arbeit und ein Ansporn, weiterzumachen." Ein wichtiger Faktor für die Wiedererlangung der Blauen Flagge in Ciudad Jardín und Cala Estancia war die Vermeidung von Überläufen aus der Kläranlage Palma. "Dies war einer der Faktoren, die uns geholfen haben, eine hohe Punktzahl für die Flagge zu erhalten", so Bauzá. Derzeit befindet sich die Kläranlage II im Bau, die in den nächsten zwei Jahren fertiggestellt sein soll und zur weiteren Verbesserung der Wasserqualität beitragen wird. "Wir gehen davon aus, dass sie in nur zwei Jahren fertiggestellt sein wird, obwohl es stimmt, dass noch ein langer Weg vor uns liegt", erklärte Bauzá.