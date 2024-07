Amerikanische Trendfood-Cookies haben nun auch in Palma de Mallorca Einzug gehalten, lassen die Kassen klingeln und den Kalorienverbrauch der Einwohner in die Höhe schießen: Die Rede ist von den sogenannten "Crumbl Cookies", die durch Videos in den sozialen Medien viral um die ganze Welt gingen. In der Inselmetropole bietet die Pastelería Ángel jetzt erfolgreich diese Delikatesse an.

Bei den "Crumbl Cookies" handelt es sich um mit Sahne gefüllte Kekse, die mit Schokoladenstückchen, Früchten oder Nüssen veredelt sind. Was das Gebäck so besonders macht, ist laut den Erfindern Jason McGowan und Sawyer Hemsley ihre neue Rezeptur. Nach jahrelanger Suche nach dem perfekten Keks ist es ihnen gelungen, den ultimativen "Chocolate-Chip-Cookie" (Plätzchen mit Schokoladenstückchen) zu kreieren. Dabei halfen ihnen die Follower in den sozialen Netzwerken, aus deren Feedback die Back-Cousins neue Ideen schöpften. Mittlerweile hat das amerikanische Unternehmen Crumbl mehr als acht Millionen Follower auf Social Media. Mit der Einbeziehung der Öffentlichkeit haben sie offenbar eine perfekte Marketingstrategie gefunden. Sogar die rosa Keksschachteln, in denen die Cookies verkauft werden, sind auf Instagram als stylische Verpackungsschlager durch die Decke gegangen. In den Vereinigten Staaten gibt es zudem ein wöchentlich wechselndes Menü, das je vier neue Kekssorten umfasst. Die Speisekarte bietet eine große Auswahl von mehr als 200 Geschmacksrichtungen. Ángel Cortes, Besitzer der Pastelería Ángel in Palma, hat es sich nicht nehmen lassen, das berühmte Gebäck in sein Sortiment aufzunehmen. Dabei verwendet er lokale Produkte und verleiht dem Dessert laut eigener Aussage einen mallorquinischen Touch. Der Bäcker bietet die Kekse nun in drei Varianten an: mit Schokoladenstückchen, Pistazien und Sahne oder mit Walnüssen als Topping. Seit er sie in seinem Laden in der Calle Pascual Ribot verkauft, stehen die Kunden Schlange.