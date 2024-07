Tragischer Badeunfall auf Mallorca: Ein 67 Jahre alter Urlauber aus Portugal ist am Freitagnachmittag leblos im Pool seines Hotels in Mallorcas Inselhauptstadt Palma aufgefunden worden.

Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, fanden Hotelgäste den Körper des Portugiesen auf der Wasseroberfläche treibend. Der Zwischenfall in Palmas Touristenhochburg El Arenal ereignete sich gegen 15 Uhr.

Mitarbeiter des Hotel alarmierten nach dem Fund umgehend den Notarzt. Nach dessen Eintreffen, so das Lokalblatt weiter, sei es für jede Hilfe bereits zu spät gewesen. Trotzdem leiteten die Rettungskräfte eine Herz-Lungen-Wiederbelegung ein – jedoch ohne Erfolg.

Die Polizei nahm Ermittlungen in dem Fall auf. Eine Obduktion des Leichnams soll Aufschluss über die genaue Todesursache des Urlaubers liefern.

Jedes Jahr verunglücken mehrere Urlauber tödlich an Mallorcas Stränden und in Hotelpools. Zumeist unterschätzen die Gäste die zuweilen tückischen Strömungen im Meer. Zuletzt ertrank Anfang Juli ein 4-jähriger Junge in einem Wasserpark in sa Coma. Ärzte hatten zuvor zwei Tage lange um sein Überleben gekämpft.