Mit ihrer speziellen Gabe, der Hellsichtigkeit, kam Patricia Saint Clair eigenen Angaben bereits auf die Welt. Als sie fünf Jahre alt war, führte das dazu, dass aufgrund bestimmter Geschehnisse ihrer Familie klar wurde, dass sie anders als „gewöhnliche” Kinder sei. Sodann beschäftigte sie sich im zarten Alter von 13 Jahren mit den sogenannten geistigen Gesetzen und las unter anderem Bücher von Dr. Joseph Murphy über die Macht des Unbewussten. Heute nutzt die gebürtige Düsseldorferin ihre Fähigkeiten, um anderen medial zu helfen und sie in ein freieres Leben voller materieller Fülle zu begleiten. Über lange Zeit wohnte die Deutsche im Südwesten der Insel. Auf Mallorca führte sie an zwei Standorten, in Port d´Andratx und in Peguera, ein Restaurant – das Port Amore Healthy Kitchen. Derzeit ist sie in Dubai Resident, und verbringt nur noch wenig Zeit auf der Insel.

Nachwie vor hat die Baleareninsel jedoch einen besonderen Stellenwert für sie, erklärt die Coachin im MM-Gespräch: "Mallorca wird ja auch als La Luminosa bezeichnet, was die Lichtvolle bedeutet." Für das Manifestieren sei die Insel aufgrund ihrer hohen Schwingung und der Natur, wie Patricia Saint Clair sagt, im Vergleich zu ihrer deutschen Heimat besser geeignet. "Bei vielen Menschen, die nach Mallorca gekommen sind, habe ich gesehen, dass sie in der Lage waren, ihre alten Ansichten komplett über Bord zu werfen. Danach war ein kompletter Neuanfang für sie möglich.” Im Land der Dichter und Denker hingegen würden sich viele aufgrund ihrer negativen Emotionen selbst im Weg stehen, wie Patricia Saint Clair ausführt:"In Deutschland sind viele Menschen voller Ängste und Zweifel, was der Grund ist, dass die Schwingung insgesamt eher niedrig ist."

Musiker Carl Ellis (r.) unterstützt die Coachin bei vielen ihrer Seminare. (Foto: privat)

Die spirituelle Coachin, die die "erste Bewusstseinsschule der Neuen Zeit" gründete, ist früher selbst durch eine dunkle Zeit gegangen. "Damals habe ich mich von meinem Ex-Mann getrennt und stand mit vier Kindern plötzlich alleine da. Da ich keine Alimente erhielt, musste ich mich jahrelang alleine durchkämpfen, was 16 Stunden am Tag arbeiten bedeutete." Diese bitteren Erfahrungen führten dazu, dass sie gestärkt aus dieser Krise herauskam und nun ihren Klienten und Kunden Mut machen möchte. „Ich habe dann eine neue Liebe in meinem Leben gefunden und möchte Menschen, die vielleicht alles im Leben verloren haben, den Mut geben und zeigen, dass alles möglich ist”, erklärt die Deutsche ferner.

Beim Manifestieren gehe es ihr nicht darum – wie man vielleicht meinen könnte – so schnell wie möglich die erste Million auf dem Konto zu sehen. "Fülle bedeuten für mich vor allem Glücksgefühle, Liebe, Frieden und Wunderschönes", so die geistige Lehrerin. „Ich arbeite auch mit sehr vielen Millionären und sogar Milliardären. Die kommen zu mir und sind in der Regel sehr unglücklich”, erläutert Patricia Saint Clair. Der Grund hierfür sei, dass diese vermögenden Menschen ihren ganzen Fokus auf das Arbeiten und Geldverdienen legen. Andere Bereiche, wie Partnerschaft und Familie, hätten sie komplett vernachlässigt. Geld sei zwar wichtig und würde Freiheit bedeuten, doch zum Glücklichsein gehöre noch viel mehr.

Ihre Seminare bietet sie online, über Facebook an, wobei täglich Hunderte von Klienten in Live-Coachings zugeschaltet werden. Hinzu kommen spezielle kostenlose Events, die sie in Persona anbietet und bei denen Gelerntes umgesetzt wird. Bei einigen Seminaren wird Patricia Saint Clair von dem Sänger Carl Ellis unterstützt. "Er war bei The Voice, hat eine Hammerstimme und tanzt sogar bei den Events mit den Leuten."