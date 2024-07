Wer in Palma de Mallorca shoppen will und dabei auf deutsche Qualität nicht verzichten möchte, hat seit Freitag eine neue Einkaufsmöglichkeit. Die Drogeriekette Rossmann hat nämlich eine neue Filiale eröffnet, die sich in dem Einkaufszentrum Fan in der Inselhauptstadt befindet. Es ist somit der vierte Standort mit 300 Quadratmeter Einkaufsfläche des deutschen Drogerieriesen auf der größten Baleareninsel und befindet sich direkt im Eingangsbereich des beliebten Einkaufszentrums in der Nähe der Playa de Palma.

Wie das Unternehmen Rossmann España auf seiner Instagram- und Facebook-Seite bekannt gab, gibt es in der ersten Woche einen Preisnachlass von 10 Prozent auf alle Produkte, sowie 20 Prozent auf die Make-Up und Kosmetik-Waren. Auch Gewinnspiele finden in den ersten Tagen nach der feierlichen Eröffnung statt. In den sozialen Netzwerken reagierten die spanischen User begeistert und gratulierten dem Unternehmen zu dem neuen Standort.

Eine Followerin schrieb etwa: "Die Rossmann-Familie ist am Wachsen! Herzlichen Glückwunsch". Auch bei anderen Instagram-Usern kam die Eröffnung gut an, sodass sie fragten, ob denn an Städten und Gemeinden in Conil de la Frontera oder etwa in Hospitalet de Llobrega auf dem spanischen Festland demnächst Geschäftsstellen der Drogerie eröffnet werden.

Rossmann eröffnete seine erste Filiale im Jahr 2020 in Valencia und bietet in seinen Geschäften neben deutschen Produkten auch spanische Waren an. Auf Mallorca hat das Unternehmen zudem Standorte in Felanitx und in Palmas Stadtteil Nou Llevant. Ende Mai hat die Drogeriekette eine Filiale in Manacor im Inselosten, die durch einen Großbrand im März 2023 geschlossen worden war, wiedereröffnet. In Spanien hat die deutsche Drogeriekette insgesamt 19 Standorte, wobei sich viele in Katalonien befinden. Rossmann gehört zu den größten Drogeriemarktketten Europas und wurde 2021 in einem Forbes-Ranking unter den weltweit besten Arbeitgebern gelistet.