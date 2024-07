Ein Hafenarbeiter ist am Montagmorgen schwer verletzt, als er an der Westmole in Palma de Mallorca unter einem Gabelstapler eingeklemmt wurde. Das Opfer, ein erfahrener Arbeiter, wurde nach seiner Rettung durch die Feuerwehr ins Uniklinikum Son Espases gebracht. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.

Nach Angaben von Zeugen ereignete sich der Vorfall gegen 10.50 Uhr. Der Mann war dabei, mit einer mechanischen Winde Waren zu einem Baleària-Schiff zu transportieren. Als das Schiff auslief, stieg der Mann aus dem Gabelstapler aus. Aus unbekannten Gründen hielt das Fahrzeug aber nicht an und überfuhr schließlich den Arbeiter, dessen Bein eingeklemmt wurde. Mehrere Personen, die den Vorfall beobachtet hatten, alarmierten sofort die Notrufnummer 112. Mehrere Patrouillen der Guardia Civil, der Hafenpolizei und der Feuerwehr von Palma sowie einen Krankenwagen. Nach bangen Minuten gelang es den Feuerwehrleuten, den Verletzten zu befreien, der schwere Verletzungen an einem seiner Beine erlitten hatte. Das medizinische Personal konnte den Mann, der seit Jahren im Hafen von Palma arbeitet, stabilisieren, und der Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus Son Espases, wo er aufgenommen wurde. Die Guardia Civil untersucht bereits den Vorfall.