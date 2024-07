Am Montagmorgen ist es bei Port d'Andratx auf Mallorca zu einem leichten Unfall zwischen zwei Lieferwagen gekommen. Dieser führte zu langen Staus auf der Landstraße Ma-1, die Andratx mit seinem Hafen verbindet. Alle Beteiligten der Kollision blieben unverletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen elf Uhr. Die an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge fuhren in entgegengesetzte Richtungen. Wegen einer Reifenpanne kollidierte einer der beiden Lieferwagen mit dem anderen. Der entstandene Sachschaden ist zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt.

Mehrere Patrouillen der Lokalpolizei von Andratx sowie der Guardia Civil begaben sich an den Ort des Geschehens. Die Beamten mussten den Verkehr leiten, bis die Lieferwagen von der Straße entfernt werden konnten. Dieser Vorgang führte zu langen Staus sowohl am Ortseingang als auch am Ortsausgang von Port d'Andratx.

Vorher war es am vergangenen Wochenende zu zwei weiteren Ereignissen rund ums Auto gekommen: Am Samstag knackte ein Mann einen vom Beförderungsunternehmen Uber betriebenen Audi Q7 am Paseo Marítimo in Palma. In der Folge kam es zu einer spektakulären Verfolgungsjagd, bei der die Polizei den Dieb in die Enge treiben konnte.

Am Sonntag wurde die Meldung verbreitet, dass die Gemeindeverwaltung von Alcúdia beschlossen hatte, einen bei Surfern beliebten Strandparkplatz zu schließen. Dem voraus gegangen war die Kritik der spanischen Küstenschutzbehörde an der Existenz des "Corral d'en Bennàssar" genannten Abstellplatzes. Die Zone zwischen Pollença und Alcúdia, wo sich der Parkplatz befindet, ist der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge vor allem bei Sportlern beliebt.