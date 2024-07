Longdrink in der Linken, das Steuerrad in der Rechten: Unter ausgelassenem Gelächter schippern vier Mittzwanziger ihr fast unter Wasser stehendes Motorboot durch das aufgewühlte Meer vor Mallorca. Während einer der gut gelaunten Spanier das Geschehen mit der Smartphonekamera für die Ewigkeit festhält, schaufelt einer seiner Kumpels mit einer Kühlbox eingedrungenes Wasser zurück ins Meer.

Selbstredend landete der Clip nur Augenblicke später in den sozialen Medien, etwa auf TikTok. Der Titel dazu, "Wir versenken auf Mallorca ein Boot aus Versehen", wirkt nicht wirklich glaubhaft. Wie das Quartett in diese nicht ganz ungefährliche Situation auf offenem Meer gekommen ist, geht laut MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" aus dem Video nicht hervor.

Als den vier jungen Männern das Gepäck davonschwimmen droht, wird ihnen allmählich der Ernst der Lage bewusst. Die witzigen Bemerkungen à la "Halt mal kurz das Steuerrad, ich muss mal pinkeln gehen" weichen der Erkenntnis "Das Boot geht unter!". Dann fällt einem der jungen Männer ein, dass man langsam daran denken sollte, zumindest die übrigen Smartphones in Sicherheit zu bringen.

Der kalkulierte Erfolg im Netz ließ nicht lange auf sich warten. Innerhalb nur weniger Stunden klickten mehr als eine Millionen User auf den Clip, dazu gab es knapp 65.000 Likes. Offenbar, so das Lokalblatt, bastelt das Quartett an einer Fortsetzung – denn die Aufnahme endet mit den Worten "Soviel zum ersten Teil".

Längst nicht alle User fanden das leichtsinnige Verhalten auf offener See lustig. In Anspielung auf das augenscheinlich angeschlagene Urteilsvermögen des Quartetts schrieb ein TikToker: "Alkohol in all seinen Facetten sollte man nicht unterschätzen ... Gleiches gilt für so manch andere Substanzen". Ein andere User zeigte Mitleid mit dem Vermieter des Bootes: "Jetzt verstehe ich, warum die Kautionen so hoch sind."