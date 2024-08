Auf Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, hat sich in einem Parkhaus ein kurioser Vorfall ereignet: Ein Pkw durchbrach am Donnerstagvormittag halb die Außenmauer, fiel aber nicht herunter. Es handelte sich um das "aparcamiento Ignacio Wallis" im Zentrum von Ibiza-Stadt. Zu dem Zwischenfall im dritten Stock des Gebäudes kam es um 9.45 Uhr.

Die Fahrerin hatte Medienberichten zufolge den Rückwärtsgang eingelegt und auf einmal die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie wurde bei dem Vorfall nicht verletzt, weil sie das Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stehen bringen konnte.

Zahlreiche Schaulustige versammelten sich unterhalb des Parkhauses und nahmen den Pkw in Augenschein. Spezialkräfte der Lokalpolizei begannen damit, das Gefährt aus der misslichen Lage wieder zu befreien. Es gilt als Risiko für Passanten.

In Parkhäusern verliert man als Autofahrer mitunter die Orientierung. Manch einer wird dort angesichts der Enge nervös. Auf Mallorca gilt das Parkhaus am Flughafen als Labyrinth, in Palmas Innenstadt ist dies etwa das "estacionamiento" unterhalb der Plaça Major oder der Parkbereich neben dem Sa-Feixina-Park.