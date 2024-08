Nach einigen Tagen mit "normalen" Sommertemperaturen bei 33 bis 34 Grad müssen sich die Menschen auf Mallorca auf eine neue Hitzewelle einstellen. Am Donnerstag sollen örtlich mal wieder 40 Grad erreicht werden, weshalb der Wetterdienst Aemet für den Süden, Südosten und Südwesten erneut die Warnstufe Orange ausrief.

Die extreme Lage soll noch bis mindestens Freitag anhalten. Bis dahin wird in Teilen die Warnstufe Orange aufrechterhalten. In der Mitte und im Norden der Insel gilt am Donnerstag und am Freitag wegen schweißtreibender Werte die Warnstufe Gelb. Nachts sinken die Werte auf 23 bis 24 Grad, was ebenfalls unangenehm ist.

Im laufenden Sommer mussten die Menschen auf der Insel bereits zwei Hitzewellen überstehen. Die vorige dauerte länger als die für Donnerstag und Freitag angekündigte Phase. Am Wochenende und an den Tagen danach sollen die Temperaturen wieder bei "nur" 33 bis 35 Grad liegen.

Das Meerwasser hat sich in den vergangenen Wochen wegen der andauernden Hitze deutlich erwärmt: An der Playa de Palma und an der Playa de Muro ist die Badewannentemperatur mit 27 bis 28 Grad bereits erreicht.

Wer kann, vermeidet es, sich in der Mittagshitze draußen aufzuhalten. Vor allem Kinder, Schwangere, Ältere und Kranke sollten sich lieber ein schattiges Plätzchen suchen oder bleiben zu Hause. Luftige Kleidung aus den richtigen Materialien helfen, die Hitze besser zu vertragen. Viel trinken, eine Kopfbedeckung tragen oder einen Fächer nutzen sind kleine, hilfreiche Tipps gegen die Hitze auf Mallorca.