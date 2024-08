Das für die Balearen zuständige Büro des staatlichen Wetterdienstes (Aemet) hat mitgeteilt, dass für den Dienstag und für den Mittwoch auf Mallorca ein erneuter Temperaturanstieg erwartet wird. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 38 und 39 Grad Celsius vorhergesagt. Damit liegen die Prognosen immer noch unter den Werten der zurückliegenden Tage.

Aemet geht davon aus, dass "wir danach die ganze Woche über warme Temperaturen haben werden, aber es ist noch nicht ganz klar, welche Werte wir erreichen werden." Damit von einer Hitzewelle die Rede sein kann, müssten mindestens drei Tage mit sehr hohen Spitzentemperaturen in einem ausgedehnten Gebiet vorliegen. Es wäre die dritte Episode dieser Art in diesem Sommer, denn die zweite endete am vergangenen Donnerstag.

Am Dienstag werden Höchstwerte von erneuten 36 Grad vorhergesagt, während der Wetterdienst im Landesinneren Temperaturen von 37 Grad vermutet. Außerdem prognostizieren die Meteorologen einen teilweise bewölkten oder klaren Himmel und schwachen Wind aus Süd und Südost mit Küstenbrisen. Die bestehende Warnung vor hohen Temperaturen im Inselinneren wurde bereits auf den Norden und Nordosten Mallorcas ausgeweitet.

Am Mittwoch werden die hohen Temperaturen weitere Gebiete von Mallorca erreichen; insbesondere im Westen, wo ein Anstieg erwartet wird. Im Rest der Insel werden die Werte unverändert bleiben. An diesem Tag gelten Hitzewarnungen für das Inselinnere, das Tramuntana-Gebirge sowie den Süden.

In der vergangenen Woche ist es am Dienstag und Mittwoch auf Mallorca in Binissalem, dem Campus der Balearen-Universität und Sa Pobla zu Temperaturunterschieden von mehr als 21 Grad gekommen. Teilweise ereigneten sich die Sprünge in weniger als acht Stunden. Am Mittwoch stieg das Thermometer in vier Insel-Gemeinden auf mehr als 40 Grad.