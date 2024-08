Es ist Sommer in Port de Sóller auf Mallorca. Während zahlreiche Urlauber und Einheimische sich im heißesten Monat des Jahres im Meer erfrischen, müssen Brian Nicolás Ceballos und Stephan Medina Reinhold noch voll schuften. Mit Schweißperlen auf der Stirn, sind sie wenige Meter vom Wasser entfernt von Bauschutt und Umzugskisten umgeben. Doch ihre Vorfreude ist riesig: Denn in nur wenigen Tagen werden sich der deutsch-mallorquinische Chefkoch und der argentinische Gastronom ihren Lebenstraum erfüllen und ihr erstes eigenes Restaurant eröffnen.

Cocktails und reichlich Herzhaftes wie etwa Tostadas mit Avocado, diverse Burger Salate, gefüllte Teigtaschen, fruchtige Smoothies und verschiedene Kaffeespezialitäten bietet bereits im dritten Jahr seines Bestehens das Restaurant George’s direkt an der Promenade zum Es-Repic-Strand. Fotos: Patricia Lozano BARES PORT DE SOLLER

Goia wird das neue Lokal heißen, das sich direkt an der Hafenpromenade befindet. Der Name entstand beim gemeinsamen Brainstorming, erklärt Brian Ceballos. „Das Wort stammt aus dem Portugiesischen, erinnert unter anderem an Kunst und ist gleichzeitig auf das Wort „Zufriedenheit” aus dem Japanischen zurückzuführen. Letzteres soll in unserem Lokal an erster Stelle stehen, nicht nur für unsere Gäste, sondern auch innerhalb unseres kleinen 13-köpfigen Teams.” Auf der Speisekarte findet der Gast Gerichte mit japanischem, mediterranem und peruanischem Einfluss. Dabei werden ausschließlich lokale Produkte verwendet.

Während der Halb-Mallorquiner mit deutschen Wurzeln, Stephan Medina Reinhold, in der Küche das Sagen haben wird, kümmert sich Brian Ceballos vor allem um die Auswahl erlesener Weine. Dabei setzt der Südamerikaner auf eher unbekanntere und internationale Tropfen, wie aus Sizilien, den Vereinigten Staaten und Australien. „Wir bemühen uns spezielle Weine anzubieten, die man nicht an jeder Ecke findet”, erklärt Brian Ceballos. An diesem Sonntag, 11. August, ist es so weit: Das Restaurant wird seine Pforten offiziell öffnen.

Mit Blick auf die Straßenbahn von Sóller und das Meer werden die Gäste des Goia bald speisen. Stephan Medina Reinhold (l.) und Brian Nicolás Ceballos eröffnen ihr neues Restaurant am 11. August.

Nur eine Etage unter dem Goia befindet sich die Blai Bar. Das Lokal, das sich seit knapp einer Saison an der Hafenpromenade in Port de Sóller befindet, setzt auf mediterrane Gerichte mit orientalischem Einfluss. So stehen auf der Speisekarte unter anderem Hummus oder Babaganoush, eine Auberginenpaste, die ihren Ursprung in der libanesischen Küche hat. Es gibt aber auch typisch spanische Gerichte wie die klassische Tortilla aus Kartoffeln und Ei – verfeinert mit allerlei Gewürzen und Kräuteraioli –, gebackener Mahón-Käse aus Menorca oder mediterrane Aal-Spieße mit Oliven „Brochetas de anguila”.

Ein kulinarisches Highlight ist auch das Pastrami-Sandwich und die diversen Nachspeisen, wie das Schokoladenmousse, das mit Olivenöl, Pistazien und Meersalz verfeinert wird und für ein besonderes Geschmackserlebnis sorgt. Dazu wird eine kleine, aber feine Auswahl an ökologischen Naturweinen gereicht.

Wer bei der Hitze weniger Appetit verspürt und sich nur mit Snacks und fruchtigen Drinks erfrischen will, ist im George’s genau richtig. Das Lokal hat bereits in der dritten Saison geöffnet und ist im vergangenen Winter komplett renoviert worden. Am gegenüberliegenden Es Repic Strand situiert, bietet das Café Snacks wie Tostada mit Avocado, diverse Burger und Salate, Empanadas (gefüllte Teigtaschen), fruchtige Smoothies und verschiedene Kaffeespezialitäten. Gerne auch für unterwegs, der Strand liegt nur wenige Meter von dem Lokal entfernt. Abends werden diverse Cocktailvariationen gereicht.

Doch in Port de Sóller gibt es auch einige Traditionslokale, die bereits seit Generationen geführt werden. Eines davon ist das Restaurant Es Canyís . Erst kürzlich feierte das Lokal sein 70-jähriges Bestehen. Auf der Speisekarte stehen mediterrane Gerichte wie Sóller-Garnelen, Rind-Carpaccio, gegrillte Tintenfische, Paella, fangfrischer Fisch sowie diverse Desserts. Zu empfehlen sind die hausgemachten Eissorten und das Früchtesorbet.

Selbstverständlich ist auch für frischen Fisch in Port de Sóller gesorgt: Diesen gibt es in dem ehemaligen Fischerviertel Santa Catalina, im Restaurant Cantina Marinera . Das Lokal befindet sich direkt gegenüber der Anlegestelle der Fischerboote. Je nach Fang und Saison kann der Gast zwischen Wolfsbarsch (Lubina), Dorade, Petersfisch (Gallo Pedro), Steinbutt (Rodaballo) oder Llampuga wählen. Vor allem am Wochenende und an Feiertagen besuchen Insulaner und Residenten das Fischrestaurant.

Direkt gegenüber befindet sich das Restaurant Suculenta , das vor allem bei Yachtbesitzern beliebt ist. Neben einer großen Außenterrasse mit Panoramablick auf die Bucht und dem mit moderner Dekoration und hohen Glasfenstern ausgestatteten Innenbereich verfügt das Lokal auch über eine Rooftop-Terrasse.

An den Wochenenden lädt die am Restaurant gelegene Cocktailbar La Base zu selbstgemixten Cocktails und Live-Musik ein. Auf der Speisekarte stehen diverse mediterrane Fusion-Gerichte mit französischem Einfluss. Hier werden Kaviar und Austern aufgetischt, ebenso die berühmten Garnelen aus Sóller sowie diverse Fisch- und Fleischgerichte.

Wer nach all der kulinarischen Vielfalt einen Absacker braucht, kann den Abend mit Blick auf den Sonnenuntergang zum Beispiel in der Minibar oder im Lokal Santosol , das in diesem Jahr ebenfalls neu eröffnet hat, ausklingen lassen.