Die kommenden beiden Nächte bietet Mallorca einen atemberaubenden Anblick, wenn die Perseiden-Meteorströme ihren Höhepunkt erreichen. Zwischen dem 9. und 13. August 2024 können pro Nacht bis zu 110 Meteore pro Stunde über den Himmel huschen, und ihre leuchtenden Spuren die Nacht zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Diese beeindruckenden Lichterscheinungen sind für jedermann mit bloßem Auge gut sichtbar, besonders an Orten fernab der städtischen Lichtverschmutzung.

Die Erde bewegt sich im Laufe des Jahres durch mehrere Meteoritenströme, darunter die Quadrantiden im Januar, die Perseiden im Sommer, die Leoniden im November und die Geminiden im Dezember. Diese Ströme entstehen aus den Überresten von Kometen, die bei ihrer Annäherung an die Sonne Staub und Trümmer hinterlassen. Wenn die Erde diese Trümmerfelder kreuzt, entstehen die bekannten Meteorenschauer.

Um die Perseiden in voller Pracht zu sehen, empfehlen Experten, sich weitab von städtischen Gebieten aufzuhalten, wo die Lichtverschmutzung minimal ist. Auf Mallorca bieten Orte wie das Cap Formentor oder die Stauseen Cúber und Gorg Blau im Tramuntana-Gebirge perfekte Bedingungen für die Beobachtung. Die Nächte des 11. und 12. August sind ideal, um dieses Naturschauspiel in seiner vollen Intensität zu erleben.

Meteoriten sind winzige Teilchen, die in der oberen Erdatmosphäre verglühen und dabei die spektakulären Lichtstreifen hinterlassen, die wir als Sternschnuppen kennen. Im Gegensatz zu dem, was man landläufig annimmt, stürzen diese Objekte nicht auf die Erde, sondern verglühen in einer Höhe von etwa 80 bis 100 Kilometern. Die Perseiden bieten jedes Jahr Mitte August ein eindrucksvolles Himmelsphänomen, das viele Himmelsbeobachter fasziniert.

Die Trümmer, die die Meteorschauer verursachen, bestehen aus Partikeln, die von winzigen Staubkörnern bis hin zu tennisballgroßen Brocken reichen. Diese Überreste bewegen sich in stabilen Bahnen um die Sonne, bis sie schließlich von der Erdanziehungskraft eingefangen werden. Beim Eintritt in die Atmosphäre verglühen sie und erzeugen die hellen Lichtspuren, die so viele Menschen in den Bann ziehen.