Ein auf dem Bürgersteig liegender Mann hat am Montag für Erstaunen und Entsetzen in Palma de Mallorca gesorgt. Die offenbar betrunkene und am Arm eine Verletzung aufweisende Person schlief auf der General-Riera-Straße auf der Höhe der Hausnummer 163 offenbar ihren Rausch aus. Es handelt sich um eine der bedeutendsten Ausfallstraßen von Palma.

Der Mann fing nach einigen Stunden an, potenzielle Helfer wiederholt mit wüsten Beschimpfungen in die Flucht zu schlagen. Erst gegen Mittag tauchten an dem Bürgersteig Patrouillen der Lokal- und der Nationalpolizei auf. Der Mann wurde in einen Krankenwagen getragen und zu weiteren ärztlichen Untersuchungen weggebracht.

Der Mann hatte offenbar in ein Obdachlosenheim namens Cal l'Ardiaca hineingehen wollen. Doch der Zutritt war ihm von den Verantwortlichen wegen seines volltrunkenen Zustands verweigert worden.

In der Stadt finden sich gerade im Sommer nicht wenige Obdachlose, die sich zum Teil ungebührlich in der Öffentlichkeit benehmen, etwa durchdringend schreien. Vor allem im Umfeld des Bahnhofs Estación Intermodal wurden mehrere dieser Menschen gesichtet. Aber auch auf der Rambla und in angrenzenden Gassen werden immer wieder solche Leute erspäht